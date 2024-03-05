Erbakan'dan kritik ziyaret













Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Adıyaman'da temaslarda bulundu. Erbakan, Menzil cemaatinin şeyhlerinden Muhammed Saki'yi ziyaret etti.Partinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan, Adıyaman Menzil köyünde Seyyid Muhammed Saki Hz’lerini ziyaret etti" ifadeleri kullanıldı.Öte yandan Erbakan, Adıyaman ziyaretleri kapsamında Kahta ilçesi ile kent merkezindeki Turgut Reis Mahallesi'nde bulunan partisinin seçim irtibat ve koordinasyon merkezlerinin açılışını gerçekleştirdi.Erbakan, buradaki konuşmasında, göreve gelmeleri halinde belediyelerde yapacakları faaliyetler hakkında bilgi verdi.Partilerinin yükselişte olduğunu anlatan Erbakan, "Türkiye'nin dört bir yanında en çok konuşulan parti Yeniden Refah Partisi. Bunu siyaset bilimcileri, anketörler, yorumcular söylüyor. Bütün Türkiye'de muazzam bir dip dalga, rüzgar geliyor. Yeniden Refah Partisi her geçen gün oylarını artırmaya devam ediyor. Milletimizin özlediği, 1989 ve 1994 ruhunu yeniden canlandıracağız." diye konuştu.Erbakan, seçilmeleri halinde ahlaklı belediyeciliği hayata geçireceklerini belirterek, "Kaynak paketlerimiz hazır, ne yapılacağı belli. Bu seçimler, 2028'de merkezi hükümette milli görüşün, yeniden refahın iktidarının yolunu açacak. Peki ahlaklı belediyecilik neden önemli; Yıllardan beri milletimizin bunaldığı rantçı, heykelci ve örgütçü belediyecilikten kurtulabilmek için çok önemli." ifadelerini kullandı.