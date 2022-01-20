Erdoğan, AKP'nin 15 Temmuz'un finansörü olmakla suçladığı BAE'ye gidiyor

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) temasları sırasında gazetecilerin, ziyaretlerine ve gündeme ilişkin sorunlarını yanıtladı. Şentop, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Şubat ayında Türkiye'nin uzun süre dış politikada gerilim yaşadığı, AKP'li isimler ve iktidara yakın medyanın 15 Temmuz'u finanse etmekle suçladığı Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edeceğini ifade etti.





Öte yandan, organize suç örgütü yöneticisi olduğu iddiasıyla yargılanan Sedat Peker, aylarca konuşulan videolarını BAE'de çekmişti. Ayrıca Peker'in uzun süredir BAE'de olduğu biliniyor.

