Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan, AKP'nin 15 Temmuz'un finansörü olmakla suçladığı BAE'ye gidiyor /20 Ocak 2022 17:24

Erdoğan, AKP'nin 15 Temmuz'un finansörü olmakla suçladığı BAE'ye gidiyor

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ziyaret edeceğini açıkladı. AKP iktidarı daha önce BAE'yi 15 Temmuz'u finanse etmekle suçlamıştı. Ayrıca suç örgütü lideri Sedat Peker de AKP'yi hedef altığı paylaşımları bu ülkeden yapmıştı.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) temasları sırasında gazetecilerin, ziyaretlerine ve gündeme ilişkin sorunlarını yanıtladı. Şentop, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Şubat ayında Türkiye'nin uzun süre dış politikada gerilim yaşadığı, AKP'li isimler ve iktidara yakın medyanın 15 Temmuz'u finanse etmekle suçladığı Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edeceğini ifade etti.

Öte yandan, organize suç örgütü yöneticisi olduğu iddiasıyla yargılanan Sedat Peker, aylarca konuşulan videolarını BAE'de çekmişti. Ayrıca Peker'in uzun süredir BAE'de olduğu biliniyor.
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