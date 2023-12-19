Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan açıkladı: Biden f-16 satışını onaylamak için ne istedi? /19 Aralık 2023 16:28

Erdoğan açıkladı: Biden f-16 satışını onaylamak için ne istedi?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan dönüşü sırasında ABD Başkanı Biden'la görüşmesini de anlatttı. Erdoğan Biden'ın kendisine, ''Siz bunu (İsveç'in NATO üyeliği) Meclis'ten çıkarın, aynı şekilde ben de Kongre'den bunu (F-16 satışı) geçiririm'' dediğini söyledi.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İsrail-Filistin çatışmasına değinen Erdoğan, BM'deki oylamaya rağmen ateşkesin hala sağlanmamış olmasına tepki gösterdi. Erdoğan, Biden ile görüşmesinde ABD'nin tarihi sorumluluğunu hatırlattığını söyledi.

Erdoğan ayrıca yaptıkları son telefon görüşmesinde ABD Başkanı Biden'ın kendisine, "Siz bunu ( İsveç'in NATO üyeliği) Meclis'ten çıkarın, aynı şekilde ben de Kongre'den bunu (F-16 satışı) geçiririm" dediğini söyledi.

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