NASA 31 milyon kilometre öteden Dünya’ya kedi videosu gönderdi

NASA, uzun bir süredir ‘Derin Uzay Optik İletişimi (DSOC)’ projesiyle meşgul.













Çok çok uzak mesafelerle Dünya arasında hızlı bir iletişim kurulmasını sağlamak amacıyla sürdürülen proje kapsamında gönderilen video, Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü’ne bağlı Palomar Rasathanesi’ndeki Hale Teleskobu’na 101 saniyede ulaştı.





‘Taters’ adlı kedinin ultra yüksek çözünürlüklü videosunu gönderirken Psyche’yle rasathane arasındaki mesafe, Dünya’yla Ay arasındaki mesafenin 80 katıydı.





Lazer ışınlarından faydalanan iletişim teknolojisi, en çok da Mars’ta yaşam planları için önemli.









Bilim insanları, bu teknolojiyi Mars ile Dünya arasına entegre etmeyi planlıyorlar. Eğer bu çalışmalar sonuca ulaşırsa Mars ile Dünya arasında anlık ve çok hızlı veri aktarımları yapılabilecek.





NASA Yönetici Yardımcısı Pam Melroy, “Sürekli ilerlemesini ve gelecekteki gezegenler arası görevlerde iletişim yöntemlerimizi kökten dönüştürmesini hedefliyoruz” dedi.