Finlandiya sınırında gerilim artıyor

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Son zamanlarda Finlandiya'nın Rusya aleyhine açıklamalar yapması, ayrıca NATO'ya katılımının ardından şimdi de Rusya sınırına askeri üs kurulması Moskova’nın sert cevap vermesine neden oldu.





Finlandiya'nın ABD ile savunma anlaşması imzalayacak olması ve Rusya sınırına ABD destekli askeri üs kurulması ve ABD’li askerlerin konuşlandırılması Rusya’yı yeni önlemler almaya zorluyor.





ABD’nin Letonya, Litvanya, Norveç ve Estonya tarafından imzalan savunma anlaşmasının bir benzerini Finlandiya da imzalıyor. ABD ordusu bu anlaşma ile Finlandiya’nın Rusya sınırında 15 askeri üsse erişim sağlayacak.





Haliyle, Finlandiya ve ABD’nin bu hamlesine Rusya’dan sert tepki geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Finlandiya’nın NATO'ya katılması nedeniyle Rus askerlerini Leningrad bölgesinde yoğunlaştırmak zorunda kalacaklarını söyledi. Putin, Rusya'nın Finlandiya ile iyi ilişkilere sahip olduğunu ancak ülkenin NATO'ya katılımıyla bağlantılı olarak askeri birimlerin Leningrad Askeri Bölgesi'nde yoğunlaşmasının gerekli olacağını söyledi. Putin, bu güne kadar Finlandiya ile hiçbir sorun olmadığını ancak Finlandiya’nın NATO’ya katılmasının ardından şimdi sorun yaşayacaklarını, bu kapsamda kendilerinin de bazı önlemler almak zorunda olduklarını ve artık Leningrad Askeri Bölgesini oluşturacaklarını, belirli askeri birimleri orada yoğunlaştıracaklarını belirterek ‘buna neden ihtiyaçları var, bu sadece saçmalık," dedi.





Vladimir Putin aynı zamanda Rusya'nın NATO ülkeleriyle mücadelede "ne jeopolitik, ne ekonomik, ne siyasi, ne de askeri" çıkarı olduğunu söyledi. “Onlarla birbirimize karşı hiçbir toprak iddiamız yok, onlarla ilişkileri bozmak gibi bir arzumuz da yok. İlişkileri geliştirmekle ilgileniyoruz” diye ekledi.





15 Aralık'ta cumhurbaşkanlığı sözcüsü Dmitry Peskov, Rus yetkililerin Finlandiya'nın NATO'ya katılımından ve ABD ile yaptığı savunma anlaşmasından üzüntü duyduğunu söyledi. Finlandiya, bugün ABD ile ABD ordusunun 15 Finlandiya askeri üssüne erişimini sağlayacak bir savunma işbirliği anlaşması imzalayacak. Bu anlaşma halihazırda Letonya, Litvanya, Norveç ve Estonya tarafından imzalanmıştı.