Samanyolu Haber /Gündem / Bosch, Rusya fabrikalarını Türk firmasına satıyor /19 Aralık 2023 17:20

Bosch, Rusya fabrikalarını Türk firmasına satıyor

Alman grubu Bosch, Rusya’daki beyaz eşya yatırımlarını Türk Can Holding’e satacağı iddia edildi.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 


Komersant tarafından verilen haberde, Beyaz eşya üreticisi Bosch, Rusya’daki yatırımlarını Türk yatırım fonu Can Holding'e satış konusunda sona gelindiğini yazdı. 

Gazete kaynakları, miktarı belirtmeden, Türk şirketinin daha fazla para teklif etmesi nedeniyle Çinli Hisense'nin müzakerelerden çekildiğini söylüyor. Kaynaklara göre Türk alıcı, Bosch’un Çinli teklife karşı temkinli tutumu ve Türk firmanın teknolojik yakınlığı nedeniyle seçildi.

Piyasa uzmanları, yeni alıcının Bosch'un Rusya Federasyonu'ndaki tesislerinde yalnızca kendi markaları altında ekipman üretimine değil, aynı zamanda üçüncü taraf markalar için de sözleşmeli üretime başlayacağını söylüyor.

Bu satışı değerlendiren, Jacky's'in kurucusu Guseyn Imanov, Alman ev aletleri üreticisi Bosch'un St. Petersburg yakınlarındaki Strelna'daki fabrikalarını satmanın son aşamasında olduğunu teyit etti. Çinli Hisense, Türk yatırım fonu Can Holding'in "iki kat teklif vermesi" nedeniyle müzakerelerden çekildiğini söyledi. 

Guseyn Imanov, Bosch'un Rusya Federasyonu'nda kalan ve Rus perakendecilere ekipman satışıyla ilgilenen 30 yöneticiyi işten çıkardığını ifade etti. 

Can Holding, Bosch kalitesiyle fason ev aletleri üretimine başlamayı başarırsa, aralarında Kuppersberg beyaz eşya markasının CEO'su Dmitry Shashkin'in de bulunduğu pek çok Rus markası bu üretim tesislerine ilgi duyacak. Ona göre şu anda Rusya Federasyonu'nda fason üretim için yeterli kalitede fabrika bulunmuyor.

Ukrayna'da çatışmaların başlamasının ardından bir diğer Türk ev aletleri üreticisi Arçelik, American Whirlpool'dan Lipetsk'ten üç fabrika satın aldı.
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