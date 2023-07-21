Samanyolu Haber /Ekonomi / Erdoğan açıkladı: Konut fiyatlarını durdurmak için ceza geliyor /21 Temmuz 2023 22:01

Erdoğan açıkladı: Konut fiyatlarını durdurmak için ceza geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüksek kira ve konut fiyatlarıyla ilgili yeni adımlar atacaklarını ve ceza uygulayacaklarını söyledi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni kapsayan Körfez turu sonrasında uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Hükümetin ekonomi politikaları nedeniyle hızla artan konut fiyatları ve kiralarla ilgili konuşan Erdoğan, ceza uygulayacaklarını söyledi ve boş evlere de vergi gelebileceği sinyali verdi.

“Yüksek kiralarla ilgili bir soru sormak istiyorum. Sektör temsilcileri, sadece İstanbul'da 100 bin âtıl konut olduğunu söylüyorlar tamamlanmamış, yarım kalmış. Bunlar sektöre kazandırılabilir mi? Boş duran evler de kira fiyatlarını etkiliyor. Bazı ülkeler boş duran evlerden yüksek vergi alıyor bilgisi var. Böyle bir şey olabilir mi Türkiye'de de?” sorusu üzerine Erdoğan, şu yanıtı verdi:

“Şimdi Bakanlığımızın konuyla ilgili çalışması var. Bu çalışmayla da bunların üzerine üzerine gideceğiz. Yani bunların yanına bu kar kalmayacak.

Fahiş kira artışını ve konut fiyatlarını durdurmak için gerekirse ceza uygulamasına da gideceğiz. Vatandaşlarımızı açgözlü bir avuç azınlığın kar hırsına kurban edemeyiz. Vatandaşımızın alım gücünü düşürmemek, enflasyona ezdirmemek için yaptığımız zamlara göz diken ev sahipleri bunun bedelini ödemek zorunda kalacak. Hangi konuda olursa olsun fahiş fiyat artışlarına giden, piyasanın dengesini bozan yaptığı davranışın cezasını çekecektir.”
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