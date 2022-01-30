Erdoğan belgeyi de reddetti: İhalelere imza atmam Bay Kemal

Erdoğan, Trabzon'da yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde yayınladığı videoda, 3 milyar TL ile verilen ihalenin iptal edilerek 9 milyar TL civarında yandaş Kalyon şirketine verilmesi hakkındaki belgeyi göstermişit.







Söz konusu ıslak imzalı belge hakkında konuşan Erdoğan, "İhale yapmışız ve müteahhit firmalara burayı 3 kat fazla rakamla verdiğimizi söylüyor. Ben ihalelere imza atmam Bay Kemal. Yalancılığını ispat ettin. Ulaştırma Bakanı'ma dedim ki dersini ver. Ertesi akşam Adil Bey çıktı buna güzel bir ders verdi" ifadelerini kullandı.







Erdoğan'ın konuşmasından satır başları söyle:





MUHALEFETE ÇATTI: KİFAYETSİZLERLE







“Trabzon’a belediyelerimiz ve bakanlıklarımız vasıtasıyla kazandırdığımız bu eserlerin hayırlı olmasını diliyorum. Biz Ferhat’ız, siz Şirin’sizniz. Dağları dele dele biz Şirin’e kavuştuk. CHP’nin başındaki zat da kurduğu ittifakla etrafına topladığı kifayetsizlerle olaya bakıyor. Bunlarla el ele kol kola dolaşanlara benim milletim yürü der mi? Şimdi Gabar’da, Cudi’de, Tendürek’te artık teröristler var mı? Hepsinin inlerine girdik mi? İnşallah tek bir terörist kalmayana kadar devam edeceğiz.”





“44 BİN İŞÇİYİ BELEDİYEDEN ATIP YERLERİNE TERÖRİSTLERİ DOLDURDULAR”





"En kritik yerleri PKK’sından F...’süne kadar Altın tepside maalesef belediye makamında iş verdiler. 44 bin işçiyi belediyeden atıp onların yerine teröristleri doldurdular.





Ülkelerini her fırsatta bunlar yabancılara şikayet etmediler mi? Yarın ülkenin başına geçseler yine aynısını yapacaklar Batı’dan talimat alacaklar. Çünkü bunların sadece sözleri değil hayatları da yalan.





Kime çalışıyordu bunlar? CHP’ye. Bay Kemal yalanı bunlardan öğrendi. Geçen akşam yine çıkmış benim televizyon programım var. Aynı saatte o da kendi özelinden açıklama yapıyor. Bir ihale yapmışız, bu ihalede de 5’li çete diyor müteahhit firmalara… Bu firmalara 3 kat fazlasına verdiğimizi söylüyor. Ben ihalelere imza atmam... Bay Kemal yalancılığını ispat etti. Ulaştırma Bakanımız Adil Bey’e 'Çık ve bunun dersini ver' dedim. Adil kardeşim çıktı televizyonda buna güzel bir ders verdi. Çünkü adamın hayatı yalan. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Bunun yatsıya kadar bile yanmadı. Cambaz. Hayatı yalan. Benim milletim bu adamın yalanlarına prim vermeyecek."