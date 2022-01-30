Almanya'da eczanelerde aşı dönemi başlıyor

Almanya'da eczaneler, koronavirüs aşısını yapmak için gün sayıyor. Bunun için gerekli yasal ve teknik altyapının tamamlandığını kaydeden Federal Alman Eczacı Dernekleri Birliği (ABDA) Başkanı Gabriele Regina Overwiening, koronavirüs aşısı vurulmasına 8 Şubat'tan itibaren başlanacağını duyurdu.







Birgün'ün haberine göre aralık ayında Federal Eczacılar Odası, Alman Tabipler Birliği ile işbirliği içinde tıp eğitimi için bir müfredat geliştirdi. Ocak ayından bu yana eczacılara bu doğrultuda eğitim verildi. Aynı zamanda, aşılanan kişi sayısının Robert Koch Enstitüsü'ne (RKI) elektronik olarak bildirilmesi için teknik altyapı tamamlandı. Overwiening: "Son kalan noktalar, eczaneler için aşı kotaları ve sipariş döngüsü oldu. Bu konu da, bugün Federal Sağlık Bakanlığı ile netleştirildi. Önümüzdeki hafta eczaneler, kendilerini aşılamak için ilk kez aşı sipariş verebilecek. İlk aşılar 8 Şubat'tan itibaren yapılabilecek” dedi. Aşı vurmanın eczaneneler için gönüllülük esasına dayandığı, her eczane yöneticisinin müşterisine aşıyı sunup sunmayacağına kendisinin karar vereceği kaydedildi.







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Açıklamada eczanelerin, doktor muayenehaneleri ve aşı merkezlerine destek için aşı yapacakları vurgulandı. ABDA Başkanı Gabriele Overwiening, "Örneğin aşı randevusu ayarlamadığı için henüz aşı olamayanlara ulaşmak istiyoruz. Federal hükümetin aşı kampanyasını desteklemek için ülke çapında daha iyi ulaşabilen eczanelerin konumunu kullanmak istiyoruz. Eczanelerden gelen bu teklif yeni ama biz buna mükemmel bir şekilde hazırız. Eczanelerde yapılan aşılar güvenlidir. Herkes en iyi şekilde ilgilenileceğinden emin olabilir. Eczacılar ayrıca, aşı reaksiyonu durumunda ilk yardım önlemlerinin alınması gerektiği gibi beklenmedik bir durumda da eğitilmiştir."

Açıklamada COVID-19 aşısının, eczanelerin ülke çapında sunabileceği ilk aşı olduğu kaydedildi.