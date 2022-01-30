Samanyolu Haber /Gündem / Kuzey Kore'den balistik füze denemesi /30 Ocak 2022 15:10

Kuzey Kore'den balistik füze denemesi

Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi yaptığı bildirildi. Güney Kore ve Japonya, denemeyi kınadı. ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri, "Durumu gözlemlemeyi sürdüreceğiz" açıklaması yaptı.

SHABER3.COM

Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi yaptığını bildirdi.

Evrensel'de yer alan habere göre Japonya Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, düzenlediği basın toplantısında, füzenin, Kuzey Kore'nin 2 bin kilometre irtifada Japon Denizi yönüne 30 dakika boyunca 800 kilometre seyrettiğini belirtti.

Bunun, bu yıl Kuzey Kore'nin denediği 7. füze olduğunu kaydeden Matsuno, "orta menzil ya da uzun menzilli" olduğunu düşündükleri füzenin Japonya ulusal münhasır ekonomik bölgesi dışına düştüğünü söyledi.

"Balistik füzeler ve daha öncekileri ülkemize ve bölgemize tehdit" diyen Matsuno, denemeye ilişkin protesto notalarının Pyongyang yönetimine iletildiğini aktardı.

Bölgede bulunan gemi ve uçaklardaki olası hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirten Japonya Başbakanı Kişida Fumio, denemeye ilişkin Ulusal Güvenlik Konseyinin toplayacağını duyurdu.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı yaptığı açıklamada, füzelerin, Kuzey Kore'nin Jagang bölgesinden, Japon Denizi yönüne doğru yerel saatle 07.52'de fırlatıldığını teyit etti.

ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri (INDOPACOM) ise denemeye ilişkin yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'yi kınadıklarını ve "istikrar bozucu faaliyetlerden" sakınmaları çağrısı yaptı.

Açıklamada, "Bu vaka ABD personeline, bölgeye ve müttefiklerine doğrudan bir tehdit oluşturmadığını değerlendirsek de durumu gözlemlemeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullanıldı.

Topladığı Ulusal Güvenlik Konseyinde bir konuşma yapan Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, "Kore Yarımadası'nın barış ve istikrarını tehlikeye atan denemeyi" kınadıklarını söyledi. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kuzey Kore'den balistik füze denemesi Sonraki Haber >>

Erdoğan çocuğu siyasete alet etti, çocuk Kılıçdaroğlu'na 'hain' dedi

Erdoğan çocuğu siyasete alet etti, çocuk Kılıçdaroğlu'na 'hain' dedi

Erdoğan, Bakan Kasapoğlu ve İl Başkanı’nı fırçaladı

Erdoğan, Bakan Kasapoğlu ve İl Başkanı’nı fırçaladı

Sokaktaki karı CHP’li komşusunun evinin önüne yığdırdı

Sokaktaki karı CHP’li komşusunun evinin önüne yığdırdı

Yıldız oyuncu Enes Kanter, Yunanistan’a çağrı

Yıldız oyuncu Enes Kanter, Yunanistan’a çağrı

İYİ Parti, KHK hiç olmamış; onlarca çocuk Meriç’te ölmemiş gibi davranıyor

İYİ Parti, KHK hiç olmamış; onlarca çocuk Meriç’te ölmemiş gibi davranıyor

Ulaştırma Bakanından itiraf: TEM bizim konrolümüzde ama açamadık

Ulaştırma Bakanından itiraf: TEM bizim konrolümüzde ama açamadık

Promptera kendini kaptırınca...

Promptera kendini kaptırınca...

Kılıçdaroğlu'ndan 'vatansever bürokratlar' çıkışı

Kılıçdaroğlu'ndan 'vatansever bürokratlar' çıkışı

İşte yeni havalimanı kargo binasının çökme anı

İşte yeni havalimanı kargo binasının çökme anı

KHK’lıların mağduriyetleri telafi edilmeli

KHK’lıların mağduriyetleri telafi edilmeli
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:29:57