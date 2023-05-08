Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan da muhalefeti provokasyonla suçladı: "Yaşayacakları hezimete kılıf arıyorlar” /08 Mayıs 2023 16:37

Erdoğan da muhalefeti provokasyonla suçladı: "Yaşayacakları hezimete kılıf arıyorlar”

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne'de yaptığı açıklamalarda, Erzurum'daki provokasyona üstü kapalı olarak değindi. Erdoğan, "Kendi provokasyonlarıyla olay çıkarıp utanmadan şehirlerimizi karalamaya çalışıyorlar" dedi.

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AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Edirne mitinginde yaptığı açıklamalarda Erzurum’da İmamoğlu mitingine yapılan taşlı saldırıya üstü kapalı olarak değindi.

Erdoğan, “Kendi provokasyonlarıyla olay çıkarıp şehirlerimizi karalamaya çalışıyorlar” dedi.

Erdoğan, Edirne’de konuya ilişkin şunları söyledi:

“Teknolojik imkanların böylesine geliştiği dönemde bu numaralar bayatladı. Kendi provokasyonlarıyla olay çıkarıp utanmadan şehirlerimizi karalamaya çalışıyorlar. Milleti tahrik ederek, buna güçleri yetmeyince tahkir ederek, yaşayacakları hezimete kılıf arıyorlar”
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