Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan dağıttı, Sağlık Bakanı Koca toplamaya çalışıyor /11 Mart 2022 17:07

Erdoğan dağıttı, Sağlık Bakanı Koca toplamaya çalışıyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doktorlar için söylediği "giderlerse gitsinler" sözüne tepkiler sürüyor. Erdoğan ile doktorlar arasında kalan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise tepkileri yumuşatmaya çalışıyor.

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Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından İstanbul Haydarpaşa'daki Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane Külliyesi'nde 14 Mart Tıp Bayramı sebebiyle bir tören düzenlendi.

"BİR AĞABEYİNİZ OLARAK SÖYLÜYORUM…."

Bakan Koca konuşmasında bir kez daha, Erdoğan'ın doktorlar için söylediği "giderlerse gitsinler" sözünün sebep olduğu tepkileri yumuşatmaya  çalıştı. "Benim insanıma bakan bu pırıl pırıl gözler başka bir hedefe, başka bir yere çevrilmesin" diyen Koca, "Yarını öngörebildiğine inanan, gündüzünü ve gecesini yarınlarınıza adayan bir ağabeyiniz olarak şunu söylemek istiyorum" diyerek sözlerini sürdüren Bakan Koca, konuşmasında Erdoğan'ın "Açık konuşuyorum; varsın gidiyorlarsa gitsinler" sözleri sonrası başlayan tartışmalara da göndermede bulunarak "Tıp eğitimi tercihindeki en küçük şüphe bile beni derinden üzmektedir. Bilin ki, altın yere düşürüldüğünde onun değeri düşmez. Elmas tozlandığında ışıltısından kaybetmez. Ve yine, bilin ki, altın ve elmas kıymet ve kabiliyetinde olanlar, bu kıymet ve kabiliyette olmayanlarla değişilmez. Unutmayın ki, zaman zaman büyüklerimizle de yaşadığımız gibi, karar olan söz bir sitem olan sözün üstündedir. Devletimizin sizler için en iyisini yapmaya çalıştığını ve bunun yakın olduğunu bilin!" diye konuştu.
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