Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan’dan Tosyalı’ya bir kıyak daha /18 Ağustos 2022 18:20

Erdoğan’dan Tosyalı’ya bir kıyak daha

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyesi olan Fuat Tosyalı'nın şirketine bir kıyak daha yaptı. Tosyalı Gübre Sanayi AŞ tarafından Zonguldak'a kurulacak gübre üretim tesisi, proje bazlı devlet yardımlarından yararlandırılacak. Erdoğan'ın Tosyalı Holding'e daha önce verdiği destekler uluslar arası medyada da haber olmuştu.

SHABER3.COM

Zonguldak’a yapılacak gübre üretim tesisi yatırımına proje bazlı devlet yardımı verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Tosyalı Gübre Sanayi AŞ tarafından yapılacak gübre üretim tesisi, Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar’da belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde desteklenecek.

BİN 70 KİŞİ ÇALIŞACAK
Yatırımın Mayıs 2022’den itibaren 4 yılda tamamlanması öngörülüyor. Gerek olması halinde bu sürenin yarısı kadar ek süre de verilebilecek. Gübre üretim tesisi için 31,5 milyar lira sabit yatırım yapılması, bunun sonucunda 1020 ilave istihdam ve 50 nitelikli personel istihdamı hedefleniyor.

Zonguldak yerel gazetesi Pusula’nın haberine göre, tesis yıllık 581 bin ton üre, 660 bin ton kalsiyum amonyum nitrat, 330 bin ton diamonyum fosfat/NPK, 224 bin ton granül amonyum sülfat, 60 bin ton potasyum nitrat olmak üzere toplam 1 milyon 855 bin ton üretim kapasitesine sahip olacak.

SIFIR VERGİYLE FABRİKA KURACAK
Proje, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, KDV iadesi, vergi indirimi (Vergi indirimi yüzde 100, yatırım katkısı yüzde 90, yatırım katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı yüzde 100), sigorta primi işveren hissesi desteği (azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıl), nitelikli personel desteğinden (azami 75 milyon lira ) yararlandırılacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan’dan Tosyalı’ya bir kıyak daha Sonraki Haber >>

Akdeniz’de kaçırıldığı iddia edilen yolcu uçağına F-16’larla operasyon

Akdeniz’de kaçırıldığı iddia edilen yolcu uçağına F-16’larla operasyon

Tarım Kredi’deki 1 liralık indirimi hesap makinesiyle buldu

Tarım Kredi’deki 1 liralık indirimi hesap makinesiyle buldu

Konyalı pazarcı kadın, AKP'li vekile tepki gösterdi

Konyalı pazarcı kadın, AKP'li vekile tepki gösterdi

Putin'in yeni silahı fuarda ninja kıyafeti giydi

Putin'in yeni silahı fuarda ninja kıyafeti giydi

Konya uyan artık AK Parti'ye oy verme

Konya uyan artık AK Parti'ye oy verme

Sahneye fırlayan gençten ilginç protesto: 'Konya uyan artık AKP'ye oy verme'

Sahneye fırlayan gençten ilginç protesto: 'Konya uyan artık AKP'ye oy verme'

Hocaefendi: Her gece ızdırapla kıvranıyorum

Hocaefendi: Her gece ızdırapla kıvranıyorum

'Bu arabayı Türkiye'de alma şansım yok'

'Bu arabayı Türkiye'de alma şansım yok'

A Haber fena yakalandı!

A Haber fena yakalandı!

Tarım Kredi marketlerinden indirim manzaraları

Tarım Kredi marketlerinden indirim manzaraları
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:17:36