Samanyolu Haber /Gündem / Uyuşturucu baronu savcı ihraç edildi /18 Ağustos 2022 18:17

Uyuşturucu baronu savcı ihraç edildi

Konya Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyon kapsamında polislere uyuşturucu kuryeliği yaptırdığı ortaya çıkan ve 11 Mayıs'ta görevden uzaklaştırılan savcı Osman Yarbaş, HSK tarafından ihraç edildi.

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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Dairesi, uyuşturucu operasyonunda yakalananlarla bağlantılı olduğu ortaya çıkan ve 11 Mayıs’ta tedbiren görevden uzaklaştırılan Adana Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş’ı meslekten ihraç etti.

GEÇEN AY TUTUKLANDI
Konya merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerle bağlantılı olduğu ortaya çıkması sonrası geçen ay tutuklanan savcı Yarbaş hakkında Kurul tarafından inceleme ve soruşturma başlatıldı. HSK İkinci Dairesi 11 Mayıs’ta savcı Yarbaş’ı tedbiren görevden uzaklaştırdı. Yürütülen inceleme ve soruşturma kapsamında elde edilen delilleri değerlendiren HSK İkinci Dairesi Yarbaş’ın meslekten çıkarılmasına hükmetti.

SORUŞTURMA 30 EKİM’DEN BERİ YÜRÜTÜLÜYOR
Konya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 30 Ekim 2021’de bir araçta 24 kilo 600 gram eroin ele geçirdiği operasyonun şüphelisinin, Adana’da daha önce narkotik ekibinde görev yapan polis memuru C.A. olduğu tespit edilmişti. Tutuklanan zanlıyla bağlantılı kişileri tespit etmek için başlatılan çalışmalarda ise C.A’nın uyuşturucuyu taşıdığı aracın Adana’da görevli savcı Osman Yarbaş’a ait olduğu bilgisine ulaşılmıştı.
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