Almanya doğal gazda KDV'yi indirdi

Almanya'da hükümet hızla artan doğal gaz fiyatlarının kış aylarında vatandaşlar üzerinde yaratacağı yükü hafifletmek üzere bir adım daha attı. Başbakan Olaf Scholz, doğal gaz tüketimindeki Katma Değer Vergisi (KDV) oranının yüzde 19'dan yüzde 7'ye düşürüleceğini açıkladı.







Hükümet daha önce, doğal gaz tedarikçilerini artan tedarik masraflarından korumak üzere doğal gaz katkı payı uygulamasını açıklamıştı. Rusya'dan sevkiyatın azalması üzerine tedarikçiler daha masraflı yollardan daha pahalı gaz sağlamak durumunda kalmıştı. Tedarikçilerin artan masrafları müşterilere yansıtmasını sağlayacak olan kilovatsaat başına 2,4 cent'lik katkı payının Ekim ayında yürürlüğe girmesi ve 2024 yılı Mart ayına kadar yürürlükte kalması öngörülüyor.





Üçüncü paket yolda

DW Türkçe'nin haberine göre Başbakan Scholz, bugün açıkladığı KDV oranında yapılan indirimin de aynı süre içinde yürürlükte olacağını bildirdi. Başlangıçta sadece katkı payı miktarına KDV indirimi planlayan hükümet, bu planın AB Komisyonu tarafından reddedilmesi üzerine indirimi toplam tüketim miktarına uygulamak durumunda kaldı. Düzenlemenin son şekliyle vatandaşın yükünü daha da fazla azaltacağını belirten Scholz, tedarikçi şirketlerden de vergi indirimini bire bir uygulamalarını beklediklerini söyledi.





Başbakan Scholz, vatandaşın üzerindeki yükü hafifletecek başka önlemler üzerinde de çalışıldığını ve üçüncü paketi önümüzdeki haftalarda açıklayacaklarını belirterek "Ülkenin kriz ortamında birliğini koruması için adaletin kilit önem taşıdığını vurguladı.