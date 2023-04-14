Erdoğan değişim sinyali vermişti: AKP listelerinde 3 isim düşecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın milletvekili listeleri konusuna değişim sinyali vermesinin ardından gözler geçici aday listesine çevrildi.





Milliyet'te yer alan habere göre adaylıktan çekilen eski Esenyurt Belediye Başkanı AKP İstanbul 3. Bölge 8. sıra milletvekili adayı Necmi Kadıoğlu’nun yerine İstanbul eski İl Başkanı MKYK Üyesi Bayram Şenocak listeye girecek.





Kaftancıoğlu uyarmıştı

Aday olmasına rağmen belirtilen süre içinde belediye meclisi üyeliği görevinden istifa etmediği belirlenen İstanbul 1. Bölge adayı Necmi Kadıoğlu’nın yerine avukat Muhammet Enes Savaş gelecek.





CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, isim vermeden Yağcı'yı hedef aldığı açıklamasında AKP'den "Gereği yapılmazsa kişiyi ve belgeleri açıklayacağım" demişti.





Sırasını beğenmediği için çekilen Samsun 8. sıra adayı Kadir Kayan’ın yerine de bugün yeni bir isim belirlenecek.