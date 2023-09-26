Erdoğan, emeklileri unuttu; Kabine'den zam çıkmadı

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, 3 saat 45 dakika sürdü. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklama yaptı.



Erdoğan, gençlere "9 bin 500 lirayı aşmayan cep telefonu ve bilgisayar için toplamda 5 bin 500 lira destek vereceğiz" dedi. Erdoğan, ayrıca "Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz." açıklamasında bulundu. Aile ve Gençlik Bankası çalışmalarını da tamamladıklarını kaydeden Erdoğan, "Yeni evlenen çiftlere Aile ve Gençlik Bankasından karşılanmak üzere faizsiz kredi imkanı sunacağız, bunu pilot proje olarak deprem bölgesinde uygulayacağız" diye konuştu.



Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



Türkiye Yüzyılını inşa süreci hedefiyle çıktığımız yolculuğumuz sürüyor.



Orta Vadeli Programın tamamlayıcısı niteliğindeki 14. Kalkınma Programını yakında sunacağız.



Türkiye'yi büyütmek ve güçlendirmek, hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun hepimizin ortak hedefidir. Türkiye Yüzyılını biz ilan etmiş olsak da bu 85 milyonun ortak idealidir. Hedefimiz sürdürülebilir büyüme. Önyargılar kırıldıkça yatırımlar da artacak.



GENÇLERE 5500 LİRALIK TELEFON VE BİLGİSAYAR DESTEĞİ



Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Gençlerimize piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için toplamda 5 bin 500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği vereceğiz.



Cep telefonu için piyasa fiyatının yüzde 44,4'üne, bilgisayarlar için yüzde 16,7'si kadar tutarda destek sağlayacağız. Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz. 18 yaşına giren tüm gençlere 1 yıl süreyle geçerli Genç Kart vereceğiz, müze, sinema tiyatro, sinemadan ücretsiz ya da indirimli faydalanabilecekler.



Türk demokrasisinin gücünü ve milletimizin iradesine sahip çıkma azmini gösteren son seçimlerle birlikte Türkiye’ye yönelik ilgi tüm dünyada artmış durumdadır.



AİLE VE GENÇLİK BANKASI MECLİS'E GELİYOR



Aile ve Gençlik Bankası çalışmalarımızı tamamladık. Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarımızla kanun teklifini Meclisimizin takdirine sunacağız.



Yeni evlenen çiftlere Aile ve Gençlik Bankasından karşılanmak üzere faizsiz kredi imkanı sunacağız, bunu pilot proje olarak deprem bölgesinde uygulayacağız.



KARABAĞ'DAKİ GELİŞMELER



Türkiye bölgenin kalıcı barışa kavuşması için üzerine düşeni her zaman yaptı ve yapmaya devam edecek.



Azerbaycan ordusunun başarılı operasyonundan gurur duyduk, Karabağ'daki Ermenilere yönelik insani tavır her türlü övgünün üzerinde.