Erdoğan ile ilgili 'helva' paylaşımı yapan milli yüzücü Büyükuncu’ya hak mahrumiyeti cezası

Twitter hesabından "Koronavirüs olmuş ve dua istiyor. Ediyoruz ediyoruz, merak etmesin. 20 tencere helvayı yapmaya başladım. Zamanı gelince bütün mahalleye dağıtacağım" paylaşımı yapan milli yüzücü Derya Büyükuncu’ya daimi hak mahrumiyeti cezası verildi.Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Twitter hesabından paylaştı.Paylaşılan kararda Türkiye Yüzme Federasyonu Disiplin Kurulu'nun bugün olağan üstü toplandığı aktarılarak, Büyükuncu'nun paylaşımının Kovid-19'a yakalanan AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a dair olduğu öne sürüldü. Paylaşımın, Türkiye Yüzme Federasyonu Disiplin Kurulu Talimatı'nın 34. maddesine aykırı olduğu savunuldu."İş bu toplantıda Derya Büyükuncu hakkında, Büyükuncu'nun sosyal medya üzerinden sarfettiği söylem ve yazıların Cumhurbaşkanı'na ve eşine aleniyet oluşturacak şekilde yapmış olduğu paylaşımlarının Türkiye Yüzme Federasyonu Disiplin Kurulu Talimatı'nın 34. maddesine aykırı olduğu, ulusal medya kanallarından öğrenildiği üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ilgili hakkında adli soruşturma başlatıldığı, eylemlerinin yoğunluğu ve içeriğinin şiddeti göz önünde bulundurularak, daimi hak mahrumiyetiyle cezalandırılmasına karar verilmiştir."Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Twitter hesabından “Bırakın bir sporcuya yakışmamasını insanlığa sığmayacak ifadeleri kabul etmemiz, sineye çekmemiz mümkün değil. Sporcu ahlakına sığmayan bu çirkin hareket için gereği yapılıyor” sözlerini sarf etti.Derya Büyükuncu dahil 8 kişi hakkında, Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan’ın koronavirüse yakalanmalarının ardından yaptıkları paylaşımlar gerekçe gösterilerek soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Büyükuncu'nun yurt dışında yaşadığı tespit edilmişti.