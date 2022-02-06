Samanyolu Haber /Ekonomi / Bitcoin direnç seviyesi olarak gösterilen miktarı aştı /06 Şubat 2022 22:05

Bitcoin direnç seviyesi olarak gösterilen miktarı aştı

Direnç seviyesi olarak 40 bin doların gösterildiği kripto para piyasasında bu eşik aşıldı.

SHABER3.COM

Kripto para uzun zaman sonra analistlerin direnç seviyesi olarak belirttiği 40 bin doların üstüne çıktı.

BITCOIN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Bitcoin, Fed'in şahin açıklamalarının ardından yavaşlasa da kademeli yükselişine devam ediyor.

6 Şubat sabah saatlerinde yüzde 0,47 değer kazanan Bitcoin 41 bin 577 dolar oldu. Bitcoin'in TL bazındaki değeri ise 564 bin 715 TL oldu.

Bitcoin'deki kademeli yükselişi izleyen en yüksek hacimli ikinci kripto para Ethereum da yukarı yönlü seyrine devam ediyor. Ethereum bugün yüzde 6,41 yükselişle 3,012.80 dolara yükseldi.

Solana yüzde 10.23'lük yükselişle 116.29 dolara çıkarken, Dogecoin yüzde 5,53 yükselişle 0.1484 cente çıktı.
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