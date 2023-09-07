Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan ile Yeşil Sol arasında seçim pazarlığında mı? /07 Eylül 2023 10:36

Erdoğan ile Yeşil Sol arasında seçim pazarlığında mı?

Eski AK Partili Emin Şirin, konuk olduğu canlı yayında kulis vererek. AKP ve Yeşil Sol Parti'nin görüştüğünü öne sürdü.

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Eski AK Partili Emin Şirin, SZC TV'de ekrana gelen Dört Çarpı Dört programına konuk oldu. AKP ve Yeşil Sol Parti arasında yerel seçimler öncesi görüşmeler olduğunu iddia eden Emin Şirin, gündeme bomba gibi düşecek kulis bilgisi aktardı. AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın, Yeşil Sol Parti'den İstanbul, İzmir ve Ankara'da aday çıkarmasını istediğini söyleyen Eski AK Partili Emin Şirin, dikkat çeken ifadeler kullandı.

"KULİS BİLGİSİ BULAR"
Yeşil Sol Parti ile AKP Genel Başkanı Erdoğan arasında seçim öncesi pazarlık yapıldığı iddiasını canlı yayında öne süren Eski AK Partili Emin Şirin, "Yeşil Sol Parti'nin tek beklentisi iktidar. Görüşüyorlar zaten. İstekleri seçildikleri yerde kayyım atanmaması. Buna karşılık iktidar da Yeşil Sol Parti'nin İstanbul, İzmir ve Ankara'da aday çıkarmasını istiyor. Kulis bilgisi bunlar. Yeşil Sol Partisi kanuni güvence istiyor." ifadelerini kullandı. 
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