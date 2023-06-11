Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan’ın afişleri sonrası Almanya’dan yeni karar /11 Haziran 2023 21:03

Erdoğan’ın afişleri sonrası Almanya’dan yeni karar

Türkiye'de yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı, genel ve yerel seçimler öncesi, Almanya’da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın afişlerinin asılmaması için tüzük değişikliği yapılıyor. Bundan sonra, yabancı ülkelerin seçimleri nedeniyle reklam yapılmasına izin verilmeyecek. Erdoğan'ın afişlerinin asıldığı Nürnberg kentinde yeni tüzük Çarşamba günü oylanacak.

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Almanya'nın Nürnberg kentinde asılan Erdoğan afişleri nedeniyle Almanya’da yasa değişikliğine gidiliyor.

‘Doğru zaman, doğru adam’ ifadeleriyle Erdoğan afişleri hazırlayan Almanya'daki AKP'liler, Nürnberg Şehir İdaresi'ne kullanım ücreti olarak 800 Euro ödeme yapmıştı. Tren istasyonu yakını da dahil olmak üzere 25 yere bu afişlerden asılmıştı. Afişler, “Ülkesinde demokrasiyi kısıtlayan, gazetecileri, insan haklarını savunucularını hapse atan Erdoğan'ın ülkemizde reklam yapmasını istemiyoruz” diyen gruplar tarafından sert şekilde eleştirilmişti.

İZİN VERMEK ZORUNDA KALDILAR

Nürnberg Şehir İdaresi, afişlerle ilgili yasa ve tüzükte bununla ilgili ‘yasak bulunmadığını’ belirterek, afişlere izin vermek zorunda olduklarını duyurmuştu. Şimdi, ilgili yasaya bağlı olan tüzük değiştiriliyor.

Yeni tüzükle birlikte, “Başka ülkelerdeki seçimler veya oylamalar nedeniyle, yabancı partiler ya da seçmen grupları için özel bilgi stantları, posterler, afişler asılmasına, diğer reklam-tanıtım yapılmasına izin verilmeyecek” hükmü getiriliyor. Yeni tüzük, Nürnberg Şehir İdaresi tarafından Çarşamba günü yürürlüğe konulacak.

DİĞER ŞEHİRLERDE DE YENİ KARARLAR ALINABİLİR

Bu kararın, Almanya'nın birçok kentine de örnek olması bekleniyor. Aynı şekilde Münih'te de, hem AKP'liler, hem de CHP'liler stantlar açmış ve Türkiye'deki seçimlerle ilgili propaganda yapmıştı. Bir sonraki seçimlerde artık bu tür çalışmalara izin verilmeyecek. Ek olarak, bazı nüfusu az şehirlerde sorun çıkmadığı için şu anda bir değişiklik yapılması öngörülmüyor.
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