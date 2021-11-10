Erdoğan’ın diploması hakkında yeni açıklama





Marmara Üniversitesi Rektörlüğü, HKP’in Erdoğan’ın üniversite diploması hakkında yaptığı bilgi edinme başvurusunu reddetti. Üniversite yaptığı açıklamada “Mezun olan öğrencilerimize ait bilgiler, reşit olan kişinin bilgisi, rızası ve onayı dışında üçüncü kişilerle paylaşılmamaktır” dedi.





HKP avukatlarının başvurusu üzerine Marmara Üniversitesi’nden açıklama yapıldı.





Rektör adına başvuruyu yanıtlayan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt, herhangi bir işlem yapmadıklarını bildirdi.





“HERHANGİ BİR İŞLEM YAPILMAMIŞTIR”

Prof. Dr. Kurt’un yanıtı şöyle:





“Halkın Kurtuluş Partisi vekilleri olarak üniversitemize verdiğiniz ilgi tarihli dilekçe incelenmiştir. Üniversitemizde kayıtlı, ilişiği kesilmiş ve tabi olduğu müfredat programını tamamlayarak mezun olan öğrencilerimize ait bilgiler, kişisel verilerin gizliliği kapsamında olduğundan, reşit olan kişinin bilgisi, rızası ve onayı dışında yakın akrabası olsa dahi üçüncü kişilerle paylaşılmamaktır. ‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ uyarınca ilgi tarihli dilekçede talep edilen belgeler ve bilgiler hakkında herhangi bir işlem yapılmamıştır.”