Erdoğan’ın portresi önünde saygı duruşunda bulunmuştu: Adı rüşvet soruşturmasına karıştı

Bold Medya'da yer alan habere göre Diyarbakır’da Bağlar Belediyesi’nde Belediye Başkan Yardımcısı S.A.’nın yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından ifadesi alınan AKP’li Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’na, adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı getirildi.





Bağlar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde görevli F.K.’nin, kendisinden işini yapması karşılığında rüşvet istediğini iddia eden bir iş insanı, polise başvurdu. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, düzenlediği operasyonda, seri numaraları alınmış paraları iş insanından alan F.K.’yi, paraları aracına koyarken suçüstü yakalayıp gözaltına aldı.





F.K. emniyete götürülürken, soruşturma kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden sorumlu S.A. da gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.





Soruşturma kapsamında dün Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu da savcılıkta ifade verdi. Beyoğlu’na adli kontrol şartı ile yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.





Hüseyin Beyoğlu’nun makamında göreve başlamadan önce AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın portresinin önünde ceketinin düğmesini ilikleyip saygı duruşunda bulunduğu görüntü video sosyal medyada kısa zamanda gündem olmuştu.Bağlar Belediyesi’ni 31 Mart 2019 yılında yapılan yerel seçimleri yüzde 71 oy oranıyla kazanan Halkların Demokratik Partisi (HDP) adayı Zeyyat Ceylan’a, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ihraç edildiği gerekçesiyle mazbatası verilmemişti. YSK, Ceylan’ın yerine mazbatayı yüzde 26 oy alan ikinci sıradaki AKP’li Hüseyin Beyoğlu’na vererek belediye başkanlığına atamıştı.