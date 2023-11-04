Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan’ın portresi önünde saygı duruşunda bulunmuştu: Adı rüşvet soruşturmasına karıştı /04 Kasım 2023 20:02

Erdoğan’ın portresi önünde saygı duruşunda bulunmuştu: Adı rüşvet soruşturmasına karıştı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın portresinin önünde ceketinin düğmesini ilikleyip saygı duruşunda bulunan AKP’li belediye başkanı Hüseyin Beyoğlu’na rüşvet soruşturması kapsamında yurt dışı yasağı getirildi.

SHABER3.COM

Bold Medya'da yer alan habere göre Diyarbakır’da Bağlar Belediyesi’nde Belediye Başkan Yardımcısı S.A.’nın yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından ifadesi alınan AKP’li Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’na, adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı getirildi.

PARALARI ALINCA SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Bağlar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde görevli F.K.’nin, kendisinden işini yapması karşılığında rüşvet istediğini iddia eden bir iş insanı, polise başvurdu. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, düzenlediği operasyonda, seri numaraları alınmış paraları iş insanından alan F.K.’yi, paraları aracına koyarken suçüstü yakalayıp gözaltına aldı.

MÜDÜR VE BAŞKAN YARDIMCISI TUTUKLANDI

F.K. emniyete götürülürken, soruşturma kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden sorumlu S.A. da gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

BELEDİYE BAŞKANI’NA YURT DIŞI YASAĞI GETİRİLDİ

Soruşturma kapsamında dün Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu da savcılıkta ifade verdi. Beyoğlu’na adli kontrol şartı ile yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

GÖREVE BAŞLAMADAN ERDOĞAN PORTRESİNİN ÖNÜNDE SAYGI DURUŞUNDA BULUNUYOR

Hüseyin Beyoğlu’nun makamında göreve başlamadan önce AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın portresinin önünde ceketinin düğmesini ilikleyip saygı duruşunda bulunduğu görüntü video sosyal medyada kısa zamanda gündem olmuştu.

KHK’LI ADAYA MAZBATA VERİLMEYİNCE BAŞKAN OLDU

Bağlar Belediyesi’ni 31 Mart 2019 yılında yapılan yerel seçimleri yüzde 71 oy oranıyla kazanan Halkların Demokratik Partisi (HDP) adayı Zeyyat Ceylan’a, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ihraç edildiği gerekçesiyle mazbatası verilmemişti. YSK, Ceylan’ın yerine mazbatayı yüzde 26 oy alan ikinci sıradaki AKP’li Hüseyin Beyoğlu’na vererek belediye başkanlığına atamıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan’ın portresi önünde saygı duruşunda bulunmuştu:... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:29:01