Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan MB rezervini bir türlü tutturamadı: 20 günde 4 farklı açıklama /26 Aralık 2021 11:37

Erdoğan MB rezervini bir türlü tutturamadı: 20 günde 4 farklı açıklama

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan 4-24 Aralık 2021 tarihleri arasında Merkez Bankası’nın döviz rezervlerine ilişkin dört farklı açıklama yaptı. Erdoğan’ın her açıklamasında rezerv miktarının düşmesi dikkat çekiyor.

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Son olarak doların Türk Lirası karşısında tarihi zirvesine çıkarak 18,36’yı görmesinden sonra Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) piyasaya sattığı dövizin miktarı tartışılmaya devam ediyor. 8 milyar dolarlık bir rezervin satıldığı iddia edilirken, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 4-24 Aralık tarihleri arasında rezervlere ilişkin gelen dört farklı açıklama dikkatleri çekti.

Merkez Bankası rezervlerindeki akıbeti belirsiz 128 milyar dolar geçen aylarda sıkça tartışmaya neden olurken, rezervlere ilişkin çelişkili açıklamalar da dikkat çekiyor. İleri Haber’in haberine göre; AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, son 20 günde rezervlere ilişkin dört farklı sayı açıkladı. Rezervlere ilişkin Erdoğan aralık ayında sırasıyla 126 milyar dolar, 124 milyar dolar, 120 milyar dolar ve “115 milyar doların üzerinde” açıklamalarında bulundu.

4 ARALIK: 126 MİLYAR DOLAR

Erdoğan, 4 Aralık’ta Siirt’te yaptığı konuşmada “Merkez Bankası’nın rezervi 27,5 milyar dolardı, elhamdülillah şimdi 126 milyar dolara çıktı” dedi.

8 ARALIK: 124 MİLYAR DOLAR

Erdoğan, 8 Aralık’ta, Katar ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını cevaplarken ise “Rezervlerimiz inşallah daha da artacak. Rezervlerde son rakam 124 milyar dolar. Şu anda bu rezerv miktarı, herhangi bir korkuya yer olmadığının bir alametidir” dedi.

20 ARALIK: 120 MİLYAR DOLAR

20 Aralık’ta Kabine toplantısının ardından ise Erdoğan, “Merkez Bankamızın döviz rezervi neydi? 27,5 milyar dolar. Hamdolsun, şimdi 120 milyar dolar civarındayız. Başbakanlığım dönemimde 135 milyar dolara kadar da çıkmıştık, bu arada malum bir düşüş var ama biz yine o 135’leri, 150’lileri yakalayacağız, biz buna inanıyoruz, buna güveniyoruz, bizim bu gücümüz, bu imanımız var” diye konuştu.

24 ARALIK: 115 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE

Erdoğan 24 Aralık’ta ise Dolmabahçe Çalışma Ofisi’ndeki toplantıda, döviz rezervinin “115 milyar doların üzerinde” olduğunu söyledi. Erdoğan, yaptığı açıklamada “Nisan 2013 Merkez Bankamızın döviz rezervi 135,243 milyar dolardı. Sonra tabii bir iniş yaşandı ve en düşük nokta ise Eylül 2020’de 83,517 milyar dolar. En düşüğü bu. Ondan sonra tekrar toparlanma dönemine geçtik ve bu toparlanmayla beraber de şu anda geldiğimiz nokta hamdolsun tekrar bugün itibariyle 115 milyar doların üzerindeyiz. Ki bu gidişle bu çok daha iyi bir konuma gelecek” ifadelerini kullandı.
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