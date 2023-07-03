Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan: Memur ve emekli maaşı zammı için çarşambayı bekliyoruz /03 Temmuz 2023 19:55

Erdoğan: Memur ve emekli maaşı zammı için çarşambayı bekliyoruz

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam için 5 Temmuz’da (Çarşamba) TÜİK’in yapacağı enflasyon verisini beklediklerini belirtti.

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TR724'te yer alan habere göre Erdoğan başkanlığındaki gerçekleşen ve 3 saat süren Kabine toplantısı sona erdi.

Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

”Ekonomi yönetimimiz uluslararası doğrudan yatırım çalışmalarına hız verdi.

Son 21 yıldır kararlılıkla sürdürdüğümüz halkımızı enflasyona ezdirmeme prensibimize bugün de sahip çıkıyor. Fahiş kira artışlarına karşı geçen sene devreye aldığımız üst sınır uygulaması bu tedbirlerden biriydi. Konut kira sözleşmelerinde oranı yüzde 25 ile sınırlanmıştık. Temmuz ayında yenilenecek kira sözleşmeleri için de aynı sınır uygulamaya devam edeceğiz.

Sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında oluşan balonu yakından takip ediyoruz. Tamahkarlıktan ve aç gözlülükten kaynaklanan bu meselenin üstüne gideceğiz. Ticaret Bakanlığımız denetimleri daha da sıklaştıracak.

Stokçuluk ve fırsatçılık yapanlara asla müsaade edilmeyecektir. Milletin canını yakanlardan muhakkak hesap soracağız. Yeni ekonomi kadromuz enflasyonla mücadelenin yanısıra uluslararası yatırımlara hız verdi.

KKM uygulamasını devam ettiriyoruz, vergi istisnası süresini uzatıyoruz, tasarruf sahiplerine olumsuzluk oluşturmayacak şekilde süreci yürütüyoruz.

5 Temmuz Çarşamba günü enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz.

9 günlük bayram tatiline rağmen dış ticaret rakamlarında güzel haberler geliyor. Yıl sonu hedefimiz olan 265 milyar dolara ulaşacağımız kanaatindeyim.

Nasıl kiliseyi, havrayı veya bir başka inancı mabedini ateşe vermek özgürlük değilse Kur’an-ı Kerim mushafı yakma diye bir özgürlük olamaz. Sözkonusu kendi güvenlikleri olunca hiçbir hak, hukuk, ilke tanımayanlar sıra müslümanların kutsallarına gelince birden fikir özgürlüğünü hatırlıyorlar. Stockholm’de Kurban Bayramı’nın ilk günü, cami önünde gerçekleştirilen menfur eyleme münferit bir hadise gözüyle bakamayız.”
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