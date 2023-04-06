Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan, Menderes'in kemiklerini sızlatacak: Yassıada'yı Albayraklar'a kiraladı /06 Nisan 2023 14:43

Erdoğan, Menderes'in kemiklerini sızlatacak: Yassıada'yı Albayraklar'a kiraladı

AKP tarafından adı “Demokrasi ve Özgürlükler Adası” olarak değiştirilen Yassıada’nın işletmesi Albayrak Grubu’na geçti. Albayrakların yılda 4.2 milyon TL işletme bedeli ödeyeceği öğrenilirken tahsis süresinin ise 20 yıllık olduğu belirtildi.

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27 Mayıs 1960 darbesinin ardından Demokrat Partili siyasetçilerin yargılamalarının yapıldığı ve ismi AKP iktidarı tarafından “Demokrasi ve Özgürlükler Adası” olarak değiştirilen Yassıada’ya bir otel yapılmıştı.

Adada yapılan projeyi MESA şirketi üstlendi, mimarisini ise AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açılışta teşekkür ettiği AKP Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ve eşinin sahip olduğu Arme Concept adlı firma üstlendi.

“Katre Island Hotel” ismi verilen otelin ücreti tartışma konusu olurken, adaya yoğun katılım beklenilmesine rağmen istenilen ziyaret hiçbir zaman gerçekleşmedi.

BAKANLIK, ALBAYRAK GRUBUNA DEVRETTİ
Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği şirketi 29 yıllığına “yap-işlet-devret” modeliyle işlettiği Yassıada’yı Kültür ve Turizm Bakanlığı’na 18 Ocak 2023’te iade etti.

Şimdi ise Yassıada, Albayrak Grubu’na geçti. 14 Şubat 2023’te 103 bin 750 metrekare yüzölçümlü hazine taşınmazı ile 10 bin 43 metrekarelik dolgu alanı üzerinde 324 yatak kapasiteli 5 yıldızlı otel tesisi yıllığı 4.2 milyon lira bedel üzerinden 20 yıllığına Birun Ada Otelcilik Turizm A.Ş’ye kiralandı.

2022 yılında kurulan Birun Ada isimli firma, Albayrak Turizm Seyahat İnşaat A.Ş’ye ait. Albayrak Turizm yönetim kurulu Nuri Albayrak, Mustafa Albayrak, Muzaffer Albayrak ve Mesut Muhammet Albayrak’tan oluşuyor.
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