Samanyolu Haber /Gündem / Cemil Tokpınar İftar Zamanı'nda /06 Nisan 2023 14:55

Cemil Tokpınar İftar Zamanı'nda

Reha Yeprem'in sunuculuğunu yaptığı İftar Zamanı'nda bugün canlı yayın konuğu ilahiyatçı Cemil Tokpınar olacak.

SHABER3.COM

MC EU TV ekranlarında canlı olarak yayınlanan İftar Zamanı, her gün yeni konukları ağırlamaya devam ediyor. Programın bugünkü canlı yayın konuğu ise ilahiyatçı Cemil Tokpınar. Tokpınar'la namaz konusunda gençlerin aklına takılanlar konuşulacak. 

Programda;   

- Namaz çok önemli ama bir türlü bitmiyor. Her gün her gün kılmak insanı usandırmaz mı? 
- İnsan namaz kılmayı nasıl sever ? 
- Özellikle sabah namazı çok zor geliyor. Uykunun en tatlı yerinde kalkıp namaz kılmak kolay değil. Sabah namazına nasıl kolay kalkılır?
- Yaşadığımız kültürlerde İbadetler günlük hayat akışına ters olabiliyor. Siz bu konuyu nasıl aşıyorsunuz?   
 
gibi sorulara cevap aranacak. Programa Metin Haboğlu da sürpriz eserlerle renk katacak. 

MC EU TV'nin yanı sıra Hizmetten ve Raindrops'un Youtube kanallarından da yayınlanacak olan programı https://www.youtube.com/watch?v=__sHaDhDH_k linkinden ulaşabilirsiniz. 

Programın yayın saatleri ise şu şekilde: 
İSTANBUL   :18.00
BERLİN        :17.00
NEW YORK  :11.00
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