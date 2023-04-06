Kalın’dan sürpriz Moskova ziyareti

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye Cumhurbaşkanı sözcüsü İbrahim Kalın ile 30 Mart’ta bir araya geldiğini açıkladı.





Peskov, Bugün gazetecilerle yaptığı konuşmada, "Gerçekten de böyle bir görüşme gerçekleşti." diyerek, Kalın'ın Rusya Devlet Başkanı ile Moskova'da bizzat görüştüğünü ve onunla Akkuyu nükleer santrali konusunda işbirliğini konuştuğunu bildirdi.





1 saate yakın gerçekleşen görüşmede İbrahim Kalın ve Vladimir Putin’in yanı sıra, Putin’in ekonomi ve dış politikadan sorumlu iki danışmanı da yer aldı.





Görüşmede nükleer enerji alanındaki işbirliği ve 27 Nisan’da gerçekleşecek Akkuyu Nükleer santralinin yakıt alma töreni, Türkiye’nin bir enerji üssü haline getirilmesi planı, ikili ticari konular, Türkiye’deki deprem felaketi ve Rusya’nın yaptığı yardımlar, tahıl sevkiyatı anlaşmasının uzatılması, turizm alanında işbirliğinin güçlendirilmesi, Türkiye’nin Ukrayna savaşını sonlandırmaya yönelik çabaları ele alındı.





27 Nisan’da Akkuyu Nükleer santralinin yakıt alma töreni gerçekleşecek. Ancak Peskov ifadesine göre, Putin'in 27 Nisan'da Akkuyu nükleer santralinde düzenlenecek törene katılım formatı henüz belirlenmedi. Büyük olasılıkla Putin’in açılışa video konferans yöntemiyle katılması planlanıyor.