Erdoğan olduğu müddetçe İsrail büyükelçi göndermeyecek

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Hitler benzetmesi diplomatik krize neden oldu.



Bold Medya'da yer alan habere göre Erdoğan, dün 100. Yıl TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni’nde yaptığı konuşmada, “Gözlerimizin önünde insanlığa ait tüm değerler kurşuna dizildi. Stadyumlarda İsrail’in Nazi kamplarını izledik değil mi? Bu nasıl bir iştir? Hitler’den garip garip bahsederlerdi. Sizin Hitler’den ne farkınız var ya. Bunlar bize Hitler’i de aratacak. Netanyahu’nun yaptıklarının Hitler’den geri kalır yanı var mı? Hitler bunun kadar zengin değildi, bu Hitler’e göre daha zengin” dedi.



Netanyahu da Erdoğan’a aynı tonda cevap verdi. Türkiye ile ilgili açıklama ise İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen’den geldi.



Cohen Türkiye’yle ilgili yaptığı açıklamada Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı olduğu sürece, Türkiye’ye Tel Aviv büyükelçisini göndermeyeceklerini belirtti.



İsrail kamu radyosu Reshet Bet’e konuşan Cohen, Türkiye’yi ‘nankör’ olmakla suçladı ve deprem döneminde Türkiye’ye yardım sağlandığını, sahra hastanesi bile açıldığını dile getirdi.



Cohen, “Erdoğan’ın sorumsuz davranışlarını görüyoruz. Kendini Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un ‘Yeni Naziler’ olarak nitelediği Hamas’ın yanında konumlandırıyor. Türkiye’deki İsrail Büyükelçisi’ni çağırma kararımın doğru olduğu görüldü” diye konuştu.



İsrail Erdoğan’ın Gazze’ye yönelik saldırıları sert sözlerle eleştirmesi sonrası 28 Ekim’de Türkiye’deki diplomatlarını geri çağırmıştı.



Bakan Cohen, “iki ülke ilişkilerini yeniden değerlendirmek” amacıyla Türkiye’deki diplomatlarını geri çağırdığını duyurmuştu.