Erdoğan para aramak için Körfez turuna çıkıyor

Bloomberg finans haberleri sitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’ye yatırım çekmek için Körfez ülkeleri turuna çıkacağını yazdı. Fırat Kozok imzalı haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Batı ülkelerin kuruttuğu yatırımlar ve diğer finansal kaynakları çekmek için Körfez ülkelerini ziyaret edeceği’ ifade edildi.





‘ERDOĞAN SUUDİ ARABİSTAN VE KATAR’A DA GİDECEK’

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Erdoğan’ın söz konusu ‘Körfez turu’ kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) gideceğini açıkladığını hatırlatan Bloomberg, her iki ülkeden heyetlerin de ‘hazırlık olarak daha güçlü ekonomik bağlar üzerinde çalıştığını’ kaydetti. İsimlerinin gizli kalması koşuluyla konuşan Türkiyeli yetkililer ise Erdoğan BAE’nin ardından Suudi Arabistan ve Katar’a gitmeyi planladığını bildirdi.





BAE ziyaretinin Maliye Bakanı Şimşek ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın haziran ayında ülkeye yaptığı ziyaretin ardından geldiğini hatırlatan Bloomberg, BAE’den bir heyetin de bu ziyaretin ardından ‘iki ülke arasındaki yatırım işbirliğinin detaylarını görüşmek üzere’ Türkiye’ye geldiğini yazdı.





‘HÜKÜMET 25 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM HEDEFİ KOYDU’

Erdoğan’ın politika faizini düşük tutma şeklindeki geleneksel olmayan ekonomi politikasının pek çok Batılı yatırımcıyı Türkiye’den uzaklaştırdığı değerlendirmesine yer verilen haberde, Körfez ülkelerinin ortaya çıkan yatırım açığını kapatacak rakipler olarak ortaya çıktığı, bunun da Erdoğan’ı ilişkileri geliştirmeye çalışmaya ittiği ifade edildi.





Söz konusu ülkelerle yapılan swap anlaşmalarına ve doğrudan mevduatlara dikkat çeken Bloomberg, Türkiye hükümetinin özelleştirme ve satın alma da dahil bir dizi şekilde Körfez ülkelerinden 25 milyar dolarlık yatırım çekme hedefi koyduğu bilgisini verdi. Haberde ayrıca Körfez ülkelerinin ‘daha derin ekonomik reformlar’ konusunda ısrarcı olabileceği öngörüsü paylaşıldı.