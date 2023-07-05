Samanyolu Haber /Gündem / Şimdi de 'Asya Kaplanı' sivrisineği tehlikesi /05 Temmuz 2023 09:37

Şimdi de 'Asya Kaplanı' sivrisineği tehlikesi

İstanbul'da son günlerde sivrisineklerden kaynaklı kaşıntı ve yara şikayetiyle hastanelere başvurular arttı. ‘Asya Kaplanı’ isimli saldırgan bir sivrisinek türü görülmeye başlandı

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İstanbul’da son günlerde sivrisinek kaynaklı şikâyetlerin artması üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ilaçlama faaliyeti başlattı.

Hürriyet'in haberine göre, bu yıl ilk kez kullanılacak olan yeni araç ve ilaçlama yöntemlerini tanıtan İBB Sağlık Daire Başkanı Önder Yüksel Eryiğit, ‘Asya Kaplan’ sivrisinekleriyle ilgili şunları söyledi:

“Asya Kaplanı saldırgan bir sivrisinek türü. Bildiğimiz klasik sivrisineklerden farklı hareket ederler. Maalesef mücadele yöntemi de bildiğimiz diğer sivrisineklerden farklı. Sivrisinekler gece hareket ederler ve gece insanlardan kan emerler. Ama bu tür sivrisinekler hem gündüz hem gece hareket etme kabiliyetine sahip. Ciddi cilt lezyonlarına sebep oluyorlar.”

Virüs bulaştırabiliyor
Asya Kaplan Sivrisineği (Aedes albopictus) dünyadaki en istilacı türler arasında. Türkiye’de ilk kez 2011 yılında Edirne’de tespit edilmiş, 2015 yılında Artvin ve Trabzon illerinde yerleşik popülasyonları olduğu anlaşılmış. 2017 yılında ise ilk kez İstanbul’da görülmüş. Asya Kaplan, sarı humma ve zika gibi virüsleri bulaştırma potansiyeline de sahip.
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