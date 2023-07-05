Şanghay İşbirliği Teşkilatı zirvesinde soğuk savaş vurgusu

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA









Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Konseyi'nin 23. toplantısında açılış konuşmasını yapan Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ŞİÖ'nün Avrasya bölgesinde barışı sağlamak ve refahı geliştirmek için önemli bir platform haline geldiğini kaydetti. Modi, "ŞİÖ başkanı olarak Hindistan, ilişkileri daha yüksek bir düzeye çıkarmak için çok taraflı iş birliğini teşvik etmek için sürekli çaba sarf etti" dedi. Modi ayrıca, İran'ın ŞİÖ'ye katılımını ve Belarus'un ŞİÖ üyesi olma niyet muhtırasını imzalamasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.





Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, birlik ülkeleri arasındaki ticaret anlaşmalarında ulusal para birimlerinin payının artırılması çağrısında bulundu.





Yeni bir soğuk savaş körükleme girişimleri





Ayrıca ŞİÖ üyesi ülkeleri birbirlerinin temel çıkarlarına saygı duymaya ve yeni bir soğuk savaşı körükleme girişimlerine karşı çıkmaya çağırdı.

Şi, “Bölgemizin ortak ve uzun vadeli çıkarlarına dayalı bağımsız bir dış politika geliştirmeliyiz. Dışarıdan yeni bir soğuk savaşı kışkırtma ve bölgemizde bir blok çatışmasını kışkırtma girişimlerine karşı uyanık kalmamız, dışarıdan müdahale etme girişimlerine kategorik olarak karşı çıkmamız ve herhangi bir bahaneyle renkli devrimlere ilham vermemiz gerekiyor ”dedi.





Putin: Bir hibrit savaş yürütülüyor





Rusya Devlet Başkanı Putin, Şanghay İşbirliği Örgütü liderler zirvesindeki konuşmasında, ülkesine karşı bir hibrid savaş yürütüldüğünü, bu savaşın parçası olan yaptırımlara karşı koymayı sürdüreceklerini söyledi.





‘Rusya halkının hiç olmadığı kadar birlik halinde olduğu’ belirten Putin, kendilerine uygulanan yaptırım ve sınırlamalara karşı koymaya ve onların üstesinden gelmeye devam edeceklerini vurguladı.





Putin, Rusya’yı içten parçalama girişimlerinin başarılı olamadığını da sözlerine ekledi.





Putin, Rusya ve Çin arasındaki ticaretin yüzde 80 oranında ülkelerin yerel para birimleri olan ruble ve yuan ile gerçekleştirildiğini kaydetti.





ŞİÖ’nün ‘gerçekten adil bir dünya düzeni oluşturulması prensibine bağlı olduğunu’ kaydeden Putin, özel askeri şirket Wagner’in 24 Haziran’daki ayaklanması sırasında Rusya’ya desteklerini açıklayan ŞİÖ ülkelerine teşekkür etti.





ŞİÖ Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi Yeni Delhi'de sanal ortamda gerçekleştiriliyor. Ve şu anda ŞİÖ sekiz ülkeyi içeriyor: Rusya, Hindistan, Kazakistan, Kırgızistan, Çin, Pakistan, Tacikistan ve Özbekistan.





Görüşmenin ardından İran ŞİÖ'ye kabul edildi. Ayrıca zirve sırasında örgüte üye ülkeler Belarus'un örgüte katılması için bir niyet muhtırası yayınladılar.