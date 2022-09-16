Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan-Putin görüşmesinde dikkat çeken ‘doğalgaz’ kararı /16 Eylül 2022 18:09

Erdoğan-Putin görüşmesinde dikkat çeken ‘doğalgaz’ kararı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanhay İşbirliği Teşkilatı 22. Devlet Başkanları Zirvesi münasebetiyle bulunduğu Semerkant’ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Putin görüşmede, "Türkiye'nin Rus doğalgazı için ödemelerin yüzde 25'ini Ruble ile yapmasında anlaşma sağlandı" dedi.

SHABER3.COM

Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi, Özbekistan'ın Semerkant kentinde başladı.  

Zirvede AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin de görüştü.

Bloombergin haberine göre görüşmede, Erdoğan'ın Putin'den Rus doğalgazında yüzde 25 indirim yapmasını ve ödemelerin bir kısmının Türk Lirası ile yapılmasını önerdiği iddia edildi.

Reuters'ın aktardığına göre Putin görüşmede, "Türkiye, Rusya'dan gaz tedariki için en güvenilir rotalardan biri haline geldi. TürkAkım kesintisiz çalışıyor. Türkiye'nin Rus doğalgazı için ödemelerin yüzde 25'ini Ruble ile yapmasında anlaşma sağlandı. Uygulama kısa sürede yürürlüğe girecek" dedi.

"UMUT DUYUYORUM"
Rus basınına göre, daha önce Ukrayna tahılının zengin ülkelere gittiğini ve fakir ülkelere ulaşmadığını vurgulayan Rus lider, "Ukrayna tahılının yoksul ülkelere gideceğinden büyük umut duyuyorum" ifadesinde bulundu.

Putin, Akkuyu nükleer santrali inşaatına ilişkin anlaşmanın dün imzalandığını söyledi. 

Putin ayrıca, BM Dünya Gıda Programı'na katkılarından ötürü AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan-Putin görüşmesinde dikkat çeken ‘doğalgaz’... Sonraki Haber >>

IFLC 20. yıl - Arnavutluk - Mishela Rapo - Kardeşin Duymaz El Oğlu Duyar

IFLC 20. yıl - Arnavutluk - Mishela Rapo - Kardeşin Duymaz El Oğlu Duyar

IFLC 20. yıl - Kenya - Karadeniz Halk Oyunları

IFLC 20. yıl - Kenya - Karadeniz Halk Oyunları

IFLC 20. yıl - Arnavutluk - Xhoni Jesku - İnsanlığın Efendisi

IFLC 20. yıl - Arnavutluk - Xhoni Jesku - İnsanlığın Efendisi

IFLC 20. yıl - Kalima Hamidi - Tanzanyanın Bağları

IFLC 20. yıl - Kalima Hamidi - Tanzanyanın Bağları

IFLC 20. yıl - Kasım Amini Suwedi - Zindandan Mehmet’e Mektup

IFLC 20. yıl - Kasım Amini Suwedi - Zindandan Mehmet’e Mektup

IFLC 20. yıl - Grup Nevbahar - Dido, Deniz Üstü, Bir Gün Belki Hayattan

IFLC 20. yıl - Grup Nevbahar - Dido, Deniz Üstü, Bir Gün Belki Hayattan

IFLC 20. yıl - Dönmeyeceğiz

IFLC 20. yıl - Dönmeyeceğiz

IFLC 20. yıl - Elveda

IFLC 20. yıl - Elveda

IFLC 20. yıl - Ben yoruldum hayat

IFLC 20. yıl - Ben yoruldum hayat

İFLC 20. yıl: Ankara potpori

İFLC 20. yıl: Ankara potpori
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:38:49