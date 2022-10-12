"Erdoğan, Putin'e resmen teklif edecek" iddiası

Rusya yönetiminin Ukrayna'daki askeri saldırıları sürerken, Türkiye'nin ise iki ülke arasında ateşkesin sağlanması için arabuluculuk çalışmaları devam ediyor.



Bu konuda bir açıklamada bulunduğu ifade edilen Kremlin Dış Politika danışmanı Yuri Ushakov'un ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e 'resmen' arabuluculuk teklifinde bulunacağını ifade ettiği aktarıldı.







Cumhuriyet'te yer alan habere göre Kremlin Dış Politika danışmanı Yuri Ushakov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan'da Rusya Devlet Başkanı Putin ile yapacağı görüşmede Ukrayna ile müzakerelere "resmen" arabuluculuk teklif edeceğine inandığını söyledi. Kremlin Dış Politika danışmanı Yuri Ushakov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan'da Rusya Devlet Başkanı Putin ile yapacağı görüşmede Ukrayna ile müzakerelere "resmen" arabuluculuk teklif edeceğine inandığını söyledi.

Ushakov gazetecilere verdiği demeçte, "Türkler arabuluculuk teklif ediyor. Herhangi bir görüşme olursa, büyük ihtimalle İstanbul veya Ankara'da olacaktır." dedi.