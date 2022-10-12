Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna cephesinden çok konuşulacak 'Belarus' iddiası /12 Ekim 2022 19:52

Ukrayna cephesinden çok konuşulacak 'Belarus' iddiası

Ukrayna saldırısında Rusya'nın tarafında konumlanan Belarus yönetimiyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

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Ukrayna'ya karşı başlatılan askeri saldırıda Rusya yanlısı olan az sayıdaki yönetimden birisi olan Belarus yönetimiyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, Belarus'un Rusya'ya tank yardımı yaptığını öne sürdü.

Genelkurmay Başkanlığı, Belarus'un Rusya-Belarus sınırında bulunan Belgorod bölgesine gitmek üzere 20 adet tankın yola çıktığını söyledi.

Genel Kurmay Başkanlığı, "Belarus, Rusya'nın sınırda bulunan Belgorod bölgesine 20 adet T-72 tankı gönderdi" açıklamasında bulundu.

LUKAŞENKO "DURUM GERGİN" DEMİŞTİ

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Belarus'un başkenti Minsk'te yetkililerle yaptığı toplantıda, ülkenin güvenliği konusunda açıklamalarda bulundu.

Belarus etrafındaki durumun "gergin" olduğunu belirten Lukaşenko, Ukrayna’nın ülkesine saldırı düzenlemeyi planladığını ileri sürdü.
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