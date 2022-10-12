Ukrayna cephesinden çok konuşulacak 'Belarus' iddiası

Ukrayna'ya karşı başlatılan askeri saldırıda Rusya yanlısı olan az sayıdaki yönetimden birisi olan Belarus yönetimiyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.







Cumhuriyet'te yer alan habere göre Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, Belarus'un Rusya'ya tank yardımı yaptığını öne sürdü. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, Belarus'un Rusya'ya tank yardımı yaptığını öne sürdü.

LUKAŞENKO "DURUM GERGİN" DEMİŞTİ





Genelkurmay Başkanlığı, Belarus'un Rusya-Belarus sınırında bulunan Belgorod bölgesine gitmek üzere 20 adet tankın yola çıktığını söyledi.Genel Kurmay Başkanlığı, "Belarus, Rusya'nın sınırda bulunan Belgorod bölgesine 20 adet T-72 tankı gönderdi" açıklamasında bulundu.Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Belarus'un başkenti Minsk'te yetkililerle yaptığı toplantıda, ülkenin güvenliği konusunda açıklamalarda bulundu.Belarus etrafındaki durumun "gergin" olduğunu belirten Lukaşenko, Ukrayna’nın ülkesine saldırı düzenlemeyi planladığını ileri sürdü.