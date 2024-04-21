Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan, Rabia Naz'ın babasına da dava açtı! /21 Nisan 2024 09:49

Erdoğan, Rabia Naz'ın babasına da dava açtı!

2018 yılında şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia'nın babası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla; AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine dava açtığını duyurdu.

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Türkiye günlerce 12 Nisan 2018’de Giresun’un Eynesil ilçesinde şüpheli şekilde yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ı konuştu. Baba Şaban Vatan, kızının intihar etmediğini “öldürüldüğü”nü iddia etmişti.

Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine dava açtığını duyurdu.

Erdoğan'ın kendisine dava açtığına ilişkin e-Devlet görüntüsünü paylaşan Vatan, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Sn. Erdoğan avukatınızın amacı nedir, yetmedi mi? Hakkımda yıllardır yaşattığınız zülüm, yetmedi mi? 6 yıldır katilleri sokakta gezdiriyorsunuz. Kendi adaletimizi artık kendimiz mi sağlayalım Benim evladım öldürüldü evladım. Lanet Olsun!"

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