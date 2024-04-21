ABD tarihinde ilk: İsrail ordu taburuna yaptırım uygulanacak

Independent'in aktardığına göre; aktaİsrail basınında yer alan haberlere göre Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in önümüzdeki günlerde Batı Şeria'daki Filistinlilerin insan haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle Netzah Yehuda Taburu'na yönelik yaptırımları açıklaması bekleniyor. Diğer hususların yanı sıra, Amerikan askeri yardımının Netzah Yanuda Taburuna aktarılması yasaklanacak ve taburdaki askerlerin ve subayların ABD Ordusu'nda eğitime katılmaları engellenecek.







ABD hükümetinin Batı Şeria'daki faaliyetleri nedeniyle bir İsrail askeri birliğine uyguladığı ilk yaptırım olma özelliğini taşıyor. Kaynaklar, Amerikan yaptırımlarının Amerikan askeri yardımının Netzah Yehuda Taburu'na aktarılmasını yasaklayacağını, askerlerinin ve subaylarının ABD Ordusu'nda eğitimlere katılmasını veya Amerikan fonu alan faaliyetlere katılmasını engelleyeceğini belirtti.





Öte yandan; ABD'li bir yetkili Blinken'ın Netzah Yehuda birimiyle ilgili tespitinin 7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırısından önce meydana gelen ve tamamı Batı Şeria'da gerçekleşen olaylara dayandığını söyledi.





LEAHY YASASI NEDİR?



Yaptırımlar, eski Demokrat Senatör Patrick Leahy tarafından hazırlanan ve haklarında insan hakları ihlalleri hakkında güvenilir bilgi bulunan güvenlik güçlerine, orduya veya polise ABD askeri yardımı veya ABD ordusunun eğitim vermesini yasaklayan 1997 tarihli yasaya dayanıyor. 1997 yılında dönemin ABD Senatörü Patrick Leahy tarafından kaleme alınan bir yasa, ABD dış yardımlarının ve Savunma Bakanlığı eğitim programlarının, insan hakları ihlallerinde bulunduğu iddia edilen yabancı güvenlik, askeri ve polis birimlerine gitmesini yasaklıyor. Axios’ta yer alan habere göre, yaptırımlarla birlikte Netzah Yehuda taburu ve üyeleri, ABD'den herhangi bir askeri yardım ya da eğitim alması yasaklanacak.





NETZAH YEHUDA TABURU NEDİR?



Netzah Yehuda taburu radikal askerler için özel bir birim olarak kuruldu. Yıllar içinde Batı Şeria'da konuşlanan Netzah Yehuda birliği, İsrail Savunma Kuvvetleri’nin başka hiçbir muharip birliğine kabul edilmeyen genç radikal sağcı "Hilltop Youth" yerleşimcilerinin katılmak için çaba sarf ettiği bir birlik oldu. ABD Dışişleri Bakanlığı Netzah Yehuda taburunu, askerlerinin Filistinli sivillere yönelik çeşitli şiddet olaylarına karışmasının ardından 2022 yılının sonlarında soruşturmaya başlamıştı.