Samanyolu Haber /Gündem / 'Mükemmel sohbet' başlığıyla duyuruldu: Şimşek, IMF Başkan Yardımcısı ile aynı karede /21 Nisan 2024 10:08

'Mükemmel sohbet' başlığıyla duyuruldu: Şimşek, IMF Başkan Yardımcısı ile aynı karede

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, IMF Başkan Yardımcısı Gita Gopinath ile bir araya geldi. Gopinath'ın Şimşek'le yaptığı görüşmeye ilişkin, "Dünyanın görünümü üzerine mükemmel sohbet" başlığıyla paylaştığı fotoğraflar dikkat çekti.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, IMF Başkan Yardımcısı Gita Gopinath ile bir araya geldi ve bu buluşma, Gopinath'ın sosyal medya hesabından "Türkiye Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile dünyanın görünümü üzerine mükemmel sohbet" notuyla paylaşılan fotoğraflarla kamuoyuna duyuruldu. Gopinath, aynı zamanda fotoğrafta Bakan Şimşek'i de etiketledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise henüz IMF Başkan Yardımcısı Gita Gopinath’ın paylaşımına karşılık vermedi.

IMF Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında düzenlenen basın toplantısında, Uluslararası Para Fonu (IMF) Avrupa Departmanı Direktörü Alfred Kammer, Türkiye'deki reform programını desteklediklerini ifade etti. Kammer, geçen yılın ortalarında Türkiye'de bir politika değişikliği gördüklerini ve bu değişikliklerin parasal tarafta sıkılaşma ve mali tarafta da artan harcamaları karşılamak amacıyla mali konsolidasyonu içerdiğini belirtti.

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