Erdoğan'a büyük şok: Hamas'la görüşmesi sonrası ABD ziyaretinin iptal edildiği iddia edildi

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın resmi davetli olarak 9 Mayıs’ta Amerika Birleşik Devletleri’ne yapacağı ziyaretin iptal olduğu öne sürüldü. İptal’de Erdoğan’ın Hamas heyetini kabul etmesinin etkisinin olduğu iddia edildi.







BİDEN’İN DAVETLİSİ OLARAK ABD’YE İLK KEZ GİDECEKTİ

Erdoğan’ın ilk kez ABD Başkanı Joe Biden’in resmi davetlisi olarak Washington’a gitmesi bekleniyordu. Geçtiğimiz aylarda planlanan Erdoğan’ın ABD ziyaretine ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı.





HAMAS HEYETİNİ KABUL ETMESİ Mİ ETKİLİ OLDU?

Odatv’nin haberine göre, Erdoğan 9 Mayıs’ta resmi davetli olarak Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) gidecekti. Erdoğan’nın ilk kez Beyaz Saray’da ABD Başkanı Joe Biden’le görüşeceği ziyaret iptal edildi.





Görüşmenin neden iptal edildiği bilinmiyor. Erdoğan’ın İstanbul’da Hamas’ın siyasi lideri İsmail Haniye ve Hamas heyetini kaybetmesinin etkisi olabileceği belirtiliyor.