Exodus, Londra’daki festivalde 'En İyi Film' adayı

Londra'nın tanınmış sinemalarından Genesis Sinema’da 19 Nisan Cuma akşamı gerçekleşen gösterime, kalabalık bir izleyici topluluğu tanıklık etti. Film sonunda sahneye çıkan yönetmen ve oyuncu kadrosu, seyircilerden bol alkış aldı. Yönetmen Serkan Nihat ve oyuncular, izleyicilerin sorularını cevaplandırdı.







AÇILIŞ FİLMİ SEÇİLMESİ ÇOK DEĞERLİ

Yönetmenliğini Serkan Nihat’ın üstlendiği 104 dakikalık Exodus filminin yapımcılığını Murat Kesgin ve Ender Zirekoğlu üstlenmiş. Sanat yolculuğuna iki ay önce Berlin’deki festivalde başlayan Exodus’un performansından Murat Kesgin oldukça memnun. Duygularını Bold Medya’ya anlatan Kesgin, ‘’Eserin Londra’da kayda değer bir film olarak görülmesi bizim açımızdan çok değerli. Dün akşamki topluluk belki de festivalin en kalabalık izleyicisi olacak.’’ dedi.





SEYİRCİYE ADIM ADIM KAÇIŞI YAŞATIYOR

Yapımcı Kesgin, filmin diğerlerinden farkını şu sözlerle izah etti: ‘’Göç konulu benzerlerinden farklı olarak biz, o zorlu yolculuğun tüm detaylarını, heyecanını verdik. İzleyici o sıkışmışlığı hissetti. Filmden sonra gelip ‘Haberlerde okuduklarımızdan biz böyle düşünmemiştik, meğer neler insanlar yaşıyormuş’ dediler.’’





TANINMIŞ BİR PLATFORMDA YAYINLANACAK



Filmin diğer yapımcısı Ender Zirekoğlu, filmin ünlü bir dijital platformda yayınlanacağı müjdesini verdi. ‘’Birkaç ay içinde çok tanınmış bir dijital platformda eserimizin yayınlanması için anlaşma yapıldı. Bizim için şimdilik en büyük sonuç bu.’’ diyen Zirekoğlu, Berlin ve Londra’da gördükleri ilgiden aldıkları cesaretle yeni projeler için kolları sıvadıklarını söyledi.





ELEŞTİRMENLERDEN GEÇER NOT

Exodus, eleştirmenlerden de olumlu not aldı. Londra Bağımsız Film Festivali için Exodus’u yorumlayan eleştirmen John Higgins, sosyal drama olarak nitelediği filmde iç içe geçmiş hikayelerin duygusal açıdan kapsayıcı ve zaman zaman yürek parçalayıcı özelliğine vurgu yapıyor. Higgins film için ‘’Güçlü bir fikir sınırlı imkanlarla birleştiğinde ortaya çıkabilecek güzel bir sinematik örnek’’ değerlendirmesinde bulunuyor.