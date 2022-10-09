Erdoğan rejiminden kaçışta acı tablo: 8 ayda 30 bin Türkiyeli Avrupa’ya iltica etti

Türkiye ile AB üyesi ülkeler arasında Türk vatandaşlarına vize vermem, geç verme ya da sürüncemede bırakma gibi konularda devam eden gerilim ile ilgili olarak İsviçre medyasından dikkat çekici bir yorum geldi.







İsviçre’nin en büyük yayın organlarından SRF bu durumu, “Siyasi baskı ve ekonomik sorunlardan kaçan Türkler, giderek daha artan sayıda Avrupa’dan iltica talep ediyor” yorumuyla açıkladı. Alman basınında da benzer yönde yorumlar yer alıyor.





Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika ya da diğer AB üyeleri bu nedenle Türkler‘e Schengen vizesi vermeden önce detaylıca incelemeler yaparken AB yetkilileri, özellikle son iki yılda Türkiye’den AB’ye siyasi sığınma yapan kişi sayısında ciddi bir artış olduğunu belirtiyor.





RAKAMLAR İKİYE KATLANDI

Resmi verilere göre 2021 yılında sadece Almanya’ya 7873 Türk iltica talebinde bulundu. 2022 yılının ilk 8 ayında ise başvuru sayısı ise 10.060’a yükseldi… Diğer Avrupa ülkeleri ile bu sayının 30 bini aştığı tahmin ediliyor.





Sözcü gazetesinin haberine göre geçen yılları şimdiden aşan bu rakama, Türkiye’den çalışma izni ile ya da aile birleşimi ile gelenlerin dahil olmadığı da açıklandı. Türkler, Almanya’ya iltica sıralamasında 4’üncülüğe yükseldi. Birinci sırayı Suriyeliler, ikinciliği Afganlar, üçüncülüğü ise Iraklılar almış durumda. Türkiye’den sonra en çok başvuru İran, Somali, Eritre ve Moldova vatandaşlarından geliyor.





ALMANYA: YÜZDE 50’SİNE VERİYORUZ

Alman Göç ve Yabancılar Dairesi, iltica amaçlı gelen Türkler’in yaklaşık yarısının ilk başvuruyla bu hakkı elde ettiğini belirtiyor. Hakkı alamayanlar ise ya dava açıyor ya da Almanya’da kaçak kalıyor.





Birçok Türk vatandaşının, Türkiye’den vize başvurularının reddinin temelinde gerçekçe bu yatıyor ama bir çoğu “başka sebeplerle” reddediliyor.





AB’li yetkililer, halen bunu kamuoyuna “corona yüzünden gecikmeler var” şeklinde açıklamaya çalışsa da, işin özünde “Türkler’in Avrupa’ya yoğun şekilde akın edeceğinden” kaynaklanan korku var.





Vize alıp geldikten sonra iltica isteyenlerin sayısı bir şekilde biliniyor ama Almanya’da kaçak olarak bulunan Türk sayısını kimse bilemiyor.





KURUNUN YANINDA YAŞ DA YANIYOR

Bu korkunun olumsuz yönleri de oluyor. Türkiye’de işi- gücü iyi olan, ekonomik sıkıntısı olmayan ya da siyasi nedenlerle sorun yaşamayanlar, Almanya’ya iş görüşmesi, fuar için gitmek isteyen iş insanları da vize alamıyor.





Yurt dışındaki okullardan kabul alan öğrencilere vize sürecinde zorluk çıkarıldığı da konuşuluyor.





TÜRK-RUSLAR ALMANYA’YA

Türkiye’den kaçak yollarla ya da başka şekilde Almanya’ya gelen Suriyeli ve Afganlar sığınma alırken, iş güç sahibi olan ve daha önce defalarca gelip gitmiş olan Türkler’in de bu kervana katıldığı öne sürüldü.





Son aylarda Almanya’ya, Rusya’dan da çok sayıda insan gitmeye başladı. Hem Türk vatandaşı hem de Rusya vatandaşı olanlar, özellikle Putin’in seferberlik kararından sonra soluğu Almanya’da almaya başladı.





Kendilerine ya da çocuklarına, “seferberlik için askerlik celbi” gelen bu Türkler şimdi, Rus vatandaşlığından kurtulup Alman vatandaşlığı alma süreciyle uğraşıyor.