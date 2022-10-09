MİT mensubunun kaçırılmasında AYM'den bir iyi bir de skandal karar

15 Temmuz sonrası Hizmet Hareketi mensuplarına yönelik kaçırma ve kaybetme olaylarıyla ilgili Anayasa Mahkemesi kritik bir karara imza attı.







Ayla Oran Özgün’ün kaçırılan ağabeyi A.O hakkındaki bireysel başvurusunu değerlendiren Yüksek Mahkeme, kararı internet sitesinden yayımladı.





MİT PERSONELİ A.O’YA 15 TEMMUZ ÖNCESİ SORUŞTURMA AÇILDI

AYM kararında, başvurucunun ağabeyi A.O.’nun 2005 yılında Millî İstihbarat Teşkilatında (MİT) uzman yardımcısı olarak işe başladığı vurgulandı. Üçüncü sınıf istihbarat uzmanı olan A.O. Yunanistan’da görev yapmaktayken hakkında başlatılan idari bir soruşturma nedeniyle 15 Temmuz öncesi Türkiye’ye çağıldığı belirtildi. 7 Haziran 2016 tarihinde Türkiye’ye gelen A.O.’nun 9 Haziran 2016 tarihinde gittiği Yunanistan’dan 12 Haziran 2016 tarihinde yeniden döndüğü ifade edildi. A.O’nun Hizmet Hareketine mensup kişilerle irtibat kurduğu şüphesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ‘tespit edilemeyen bir tarihte’ soruşturma başlattığı ifade edildi.





EŞİ 2016’DA KAYIP İHBARINDA BULUNDU: DİPLOMATİK PLAKALI ARABASI DA YOK

Kararda, A.O.nun eşi Ay. O. 1 Kasım 2016 tarihinden beri haber alamadığını ve eşinin hayatından endişe ettiği bildirerek Etimesgut Polis Merkezi Amirliğine 2 Kasım 2016 tarihinde kayıp başvurusu yaptığına işaret edildi. Ay. O. kayıp olan eşi ile eşi adına kayıtlı olup Yunanistan’da diplomatik plaka alınan aracın bulunmasını da talep ettiği vurgulandı.





BATI BAŞSAVCILIĞINA KAÇIRILMA ŞÜPHELİ BAŞVURUDA EŞİNİN İFADESİ

Ay.O. 4 Kasım 2016 tarihinde ise Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ederek şu ifadeyi verdi: “…Eşim [A.O.] 01/11/2016 tarihinde müşterek çocuğumuz olan [A.A.O.yı] Etimesgut ilçesi Zırhlı Birlikler Mevkiinde faaliyet gösteren Mehmetçik Anaokulundan saat 12:10’da alarak kendi üzerine kayıtlı E.3… (Delta Sigma) 2002 model gri renkli Opel Zafira aracıyla alarak 12:20’de babam [U.Y.nın] ikametgahı olan … yere bırakmış. Oradan da Kızılay’a ismini bilmediğim arkadaşlarıyla buluşmaya gideceğini söylemişti. Nitekim çocuğu bıraktıktan sonra da Kızılay’a gittiğini düşünüyordum. Aynı gün saat 18:00 sularında merak edip kendisini kullanmakta olduğu 0532 … 00 no’lu hattından aramama rağmen hiç alışkın olmadığım şekilde cep telefonuna cevap vermedi, daha sonra telefonu kapalı konumdaydı. Arkadaşlarını cep telefonundan arayıp eşime ulaşamadığım sorunca kendileri bana hitaben eşimin buluşmaya bile gelmediğini söylediler. Arkadaşları eşim randevuya gelmeyince … programından mesaj atmışlar, ancak gelmeyince üzerinde durmamışlar. Eşimin bulunmasını istiyorum. Eşimin herhangi bir düşmanı, husumetlisi, sağlık problemi bulunmamaktadır. Adliyeye yansıyan hiçbir vukuatı yoktur. Özel hayatında şüphelendiğim üçüncü bir kişi yoktur. Eşimin bulunması için gereğinin yapılmasını talep ederim. Polis merkezine ve hastanelerde araştırdık ancak eşimin tedavi olduğu veya bulunduğu yönünde bir bilgi alamadık. Eşimin üzerine G… Bankasının nakit ve kredi kartları bulunmaktaydı.”





BİR İNSAN HAYATI 90 BİN LİRA MI?

Geçen süreye rağmen bulunamayan A.O ile ilgili kardeşinin 2019 yılında Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı başvuru sonuçlandı. Kararın sonuç bölümünde “Anayasa’nın 17. maddesinde güvence altına alınan yaşamı koruma yükümlülüğü ile etkili soruşturma yükümlülüğünün ihlal edildiğine, Kararın bir örneğinin yaşam hakkının ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için gerekli işlemler yapılmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, başvurucuya net 90.000 TL manevi tazminat ödenmesine, tazminata ilişkin diğer taleplerin reddine, kararın bir örneğinin Adalet Bakanlığına gönderilmesine 14 Eylül 2022 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.” denildi.



