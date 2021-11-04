Erdoğan rejiminin İnterpol’ü kılıf yaparak insan kaçırdığı belgelendi

Interpol Genel Kurulu’nun (GA) 89. yıllık toplantısının 23-25 ??Kasım 2021’de İstanbul yapılacak olmasıyla ilgili tartışmalar sürüyor. Uluslar arası rapora göre toplantının İstanbul’da yapılacak olması “Örgütün güvenilirliğine ciddi bir darbe” uyarısı yapıldı.







MURAT ACAR VE AİLESİNİN KAÇIRILMASI





İnterpol birimlerini kullanan Erdoğan rejimi 2016 yılında Bahreyn’den kaçırdığı kişileri de aynı yöntemle Türkiye’ye getirdi. Türkiye’nin insan hakları ihlalleri karnesine yazılan süreç şöyle yaşandı: Bahreyn King Hamad Üniversitesi Radyoloji bölümün görev yapan Radyoloji profesörü olan Murat Acar eşi ve iki küçük oğlunun 15 Temmuz 2016’dan sonra pasaportları iptal edildi. 2016 Ağustos ayında Türk Büyükelçisi Hatun Demirer’in girişimleri ile Bahreyn Polisi Büyükelçilik adına Acar ve ailesinin pasaportlarına el koydu.





ACAR VE AİLESİ BM’YE BAŞVURDU







Acar ailesi Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği’ne başvurdu. 7 Ekim 2016 tarihinde Bahreyn polisi Acar Ailesinin evine baskın yaptı. Aileyi zorla evden çıkaran Bahreyn polisi aileyi havalimanına götürdü. Havaalanında Türkiye’den gelen polislere teslim edilen Acar ailesi 8 Ekim 2016 tarihinden 12 Ekim 2016 tarihine kadar İstanbul Atatürk Havalimanı civarında bir polis karakolunda çok zor şartlarda tutuldu.





KAYITDIŞI GÖZALTI





İstanbul’daki bu gözaltı şekilleri hiçbir resmi kayda yansıtılmadı. Acar ve ailesinden bu süre içinde hiçbir haber alınamadı. Murat Acar ve eşi daha daha sonra Ankara Emniyete götürüldü. Orada defalarca mülakat adı altında hakaret ve tehditlerle dolu işkence uygulaması taşıyan ifade alma işlemlerine tabi tutuldu. Haklarında hiçbir delil olmayan Acar ailesi 18 günlük gözaltı süresinden sonra ifadeye alındı.





ANKARA TEM’DE İŞKENCE





Murat Acar ve Bahreyn’den birlikte kaçırılan Prof. İhsan Nuri Akpınar 15 Temmuz’dan sonra birçok kişinin işkence gördüğü Ankara Terörle Mücadele’nin işkence üssü haline gelen spor salonuna götürüldü. Murat Acar tutuklanarak 30 ay cezaevinde kaldı.





TÜRK VE BAHREYN POLİSİNİN İNTERPOL BİRİMLERİ





Polis görevlendirme yazısı ve Acar’ın kaçırılma sürecinin anlatıldığı tutanaklar Erdoğan rejiminin İnterpol’ü nasıl kullandığını gözler önüne serdi. Acar ailesi ve Prof. Akpınar Türkiye ve Bahreyn polisinin İnterpol birimlerinin organize hareketleriyle kaçırıldığı tutanaklara yansıdı. Görevlendirme yazısında Bahreyn devletinin Acar ailesi ve Prof. Akpınar’ı iade ettiği yazılsa da hiçbir iade belgesinin bulunmadığı gün yüzüne çıktı.





İŞTE O TUTANAKLAR







