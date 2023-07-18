Samanyolu Haber /Dünya / Erdoğan, Selman ile bir araya geldi /18 Temmuz 2023 00:20

Erdoğan, Selman ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turunun ilk durağı olan Suudi Arabistan'a gitti. Veliaht Prens Muhammed Bin Selman, Al Salam Sarayı'na gelişinde Erdoğan'ı makam aracından inerken karşıladı. İki ülke heyetlerinin takdiminin ardından Erdoğan ve Selman heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

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Sözcü'de yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Suudi Arabistan’ın Cidde şehrinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman tarafından resmi törenle karşılandı.

Veliaht Prens Muhammed Bin Selman, Al Salam Sarayı’na gelişinde Erdoğan’ı makam aracından inerken karşıladı.

Erdoğan ve Selman’ın tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşları çalındı.

Veliaht Prens Selman ile tören kıtasını denetleyen Erdoğan, askerleri selamladı.

İki ülke heyetlerinin takdiminin ardından Erdoğan ve Selman heyetler arası görüşmeye geçti. Görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

Törende Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AKP Genel Başkan Yardımcıları Ömer Çelik, Zafer Sırakaya, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.
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