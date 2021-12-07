Erdoğan, Selman’la görüşecekti!

Türkiye’nin Arap Dünyası ile barışma girişimi devam ederken, yarın Katar’da planlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın görüşmesi ertelendi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Katar’a hareket ederken, S. Arabistan Veliaht Prensi Selman da Körfez turu çerçevesinde Umman, Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaret ettikten sonra yarın da Katar’ın başkenti Doha’ya gelecekti.





Reuters’a konuşan yetkililer 2018’den beri ilk kez bir araya gelme hazırlığı yapan Erdoğan ve Selman’ın programlarını denk getiremediklerini söyledi.





Yetkili, Programlar örtüşmedi dolayısıyla bu hafta bir görüşme ihtimali bulunmuyor. Fakat yakında programlar örtüştüğünde bir görüşme olası. Bölgesel sorunlar çözüldükçe birçok iş birliği fırsatı oluşacak, ifadelerini kullandı.





Hatırlanacağı gibi, önceki gün de Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, eski Suriye Başbakanı Riyad Hicab'la görüşmüştü.





Çavuşoğlu- Hicab görüşmesi Arap sosyal medyasında, Türkiye, Esad rejimi ile Riyad Hicab vasıtası ile mi görüşüyor yoksa Esad’ın yerine Hicab mı hazırlanıyor sorularını yöneltilmişti.





2018 yılında Suudi Arabistan’ın İstanbul’daki başkonsolosluk binasına girdikten sonra bir daha haber alınamayan muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ölümü sonrasında iki ülke arasındaki ipler kopma noktasına gelmişti.