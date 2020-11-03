Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan, Türkiye için yeni koronavirüs kısıtlamalarını açıkladı /03 Kasım 2020 22:39

Erdoğan, Türkiye için yeni koronavirüs kısıtlamalarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de de yayılmaya devam eden koronavirüse karşı alınacak olan yeni tedbirleri açıkladı.

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"Özel sektör ve kamuda esnek mesai uygulaması teşvik edilecektir. Pazar yeri ve market gibi yerlerde denetimler arttırılacaktır. Paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, berber, nikah, düğün salonu, yüzme havuzu, kaplıca, hamam, internet kafa, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonunda hizmetler saat 22.00'de sona erecektir. Vatandaşlarımızdan kalabalık ortamlardankaçınmalarını ev ziyaretini mecbur olmadıkça yapmamalarını özellikle rica ediyorum.

Salgın tedbirleri dolayısıyla faaliyetine ara verdirdiğimiz veya sınırlandırdığımız pekçok alanda normalleşme adımlarını atmıştık. Okullarımızdaki sınıfların bir kısmında eğitim öğretim yüzyüze başlaması kararını kamuoyuyla paylaşmıştık. Salgının seyrine göre önümüzdeki haftalarda diğer sınıfların durumlarını değerlendireceğiz.

Aşı çalışmaları dünyada ve ülkemizde hızla ilerliyor. Yıl sonuna kadar yabancı ülkelerde geliştirilen bir veya birden fazla aşıyı ülkemizde uygulanabilir hale getirmeyi planlıyoruz. Kendi geliştirdiğimiz aşıları da bahar aylarıyla birlikte vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bu konuda kendi kendimizi korumaktan daha etkili bir aracımızyoktur. Özellikle İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımızdan daha fazla dikkat ve hassasiyet bekliyorum."
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