Erdoğan 'U' dönüşünü böyle yorumladı: 'Diplomasinin gereği budur'

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ziyareti dönüşünde İsrail ve Suriye ile ilişkilerde 'U' dönüşünü savundu.

.

MISIR’LA DA ALT DÜZEYDE GÖRÜŞÜYORUZ

Erdoğan geri adımını şu sözlerle savundu:





"Şunu bir defa bilmemiz, kabullenmemiz gerekir. Devletler arasında hiçbir zaman siyasi diyalog veya diplomasi kesip atılamaz. Her zaman her an bu tür diyaloglar olur, olmalıdır. Hatta bir söz var; ‘İplikle de olsa bağı koparmayın, o bağ devam etsin. Gün olur lazım olur.’ Şimdi biz mesela bölgede Mısır’la alt düzeyde, bakanlarımız seviyesinde temaslarımızı devam ettiriyoruz. Bu ilişkiler durup dururken olmuyor. Diplomasiyi tamamen devre dışı bırakamazsınız."







İSRAİL’LE TAM DİPLOMATİK İLİŞKİLER, SİYASETİN GEREĞİ

İsrail’le ‘tam diplomatik ilişkilere’ dönülmesi konusunda da konuşan Erdoğan: “Daha çok siyaset eksenli dersek isabetli olur. Yani siyasetin gereği bu. Onun için de siyasette dargınlık olmaz. Her an barış içinde olacaksın. Her an görüşebilme imkânı yakalayacaksın. Mesela Mısır’la şu anda üst düzeyde, istenilen yerde değil ama biz şimdi Mısır’la da arkadaşlarla alt düzeyde yani bakanlar seviyesinde bu işi sürdürelim ve ardından da temenni ederiz ki üst düzeyde de bu adımı en güzel şekilde atalım. Çünkü Mısır halkı bizim kardeşlerimiz.”