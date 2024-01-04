Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan yine isim vermedi ama tarih verdi; İstanbul adayı ne zaman açıklanacak? /04 Ocak 2024 16:13

Erdoğan yine isim vermedi ama tarih verdi; İstanbul adayı ne zaman açıklanacak?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçime ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, İstanbul adayının açıklanacağı tarihi duyurdu.

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Yerel seçim maratonu başladı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti yönetimiyle yapacağı toplantı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu. Erdoğan, gazetecilerin "İstanbul adayını pazar günü açıklayacak mısınız?" sorusuna yanıt verdi.

AKP'NİN İSTANBUL ADAYI İÇİN TARİH BELLİ OLDU
İstanbul adayına ilişkin konuşan Erdoğan, pazar gününü işaret ederek, "İstanbul adayını pazar günü duyacaksınız'' dedi.

Ankara adayının ve seçim beyannamesinin ise 15 Ocak'ta Ankara'da açıklanacağını duyuran Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

''Bizim yapacağımız açıklamalarda A’dan Z’ye hepsi sürprizdir, hem de kazanma azmimizin göstergesi olacaktır. İstanbul adayını pazar günü duyacaksınız. Pazar günü adayların hemen hemen yarıya yakınını açıklarız. Ankara adayını da Ankara'da açıklayacağız. Seçim beyannamesini burada açıklayacağız.''
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