Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan-Zelenski görüşmesi sona erdi /08 Temmuz 2023 00:41

Erdoğan-Zelenski görüşmesi sona erdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Vahdettin Köşkü’nde bir araya geldi. İki liderin görüşmesi yaklaşık 2.5 saat sürdü.

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SAMANYOLUHABER.COM - KİEV



Zelenskiy, görüşme öncesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Erdoğan ile barış formülü konusundaki pozisyonların koordinasyonu, NATO Zirvesi, güvenlik garantileri, Tahıl Anlaşması, Ukrayna'nın yeniden inşası ve Türk ve Ukraynalı şirketler arasındaki savunma sözleşmeleri konularını ele alacaklarını kaydetmişti.

Erdoğan ve Zelenski'nin baş başa görüşmesi yaklaşık 2.5 saat sürdü.
Ardından heyetler arası görüşmeler yapıldı. Taraflar iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler, 17 Temmuz'da sona erecek olan Karadeniz tahıl anlaşması ve Karadeniz bölgesinde barış ve istikrarın sağlanması gibi bölgesel ve uluslararası konular ele alındı. 

Erdoğan ve Zelenski arasında alınan kararları Moskova’da dikkatli şekilde takip ediyor.

Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, “Moskova, Erdoğan ile Zelensky arasındaki müzakereleri yakından takip ediyor” açıklaması yapmıştı.
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