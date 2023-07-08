Erdoğan-Zelenski görüşmesi sona erdi

SAMANYOLUHABER.COM - KİEV













Zelenskiy, görüşme öncesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Erdoğan ile barış formülü konusundaki pozisyonların koordinasyonu, NATO Zirvesi, güvenlik garantileri, Tahıl Anlaşması, Ukrayna'nın yeniden inşası ve Türk ve Ukraynalı şirketler arasındaki savunma sözleşmeleri konularını ele alacaklarını kaydetmişti.





Erdoğan ve Zelenski'nin baş başa görüşmesi yaklaşık 2.5 saat sürdü.

Ardından heyetler arası görüşmeler yapıldı. Taraflar iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler, 17 Temmuz'da sona erecek olan Karadeniz tahıl anlaşması ve Karadeniz bölgesinde barış ve istikrarın sağlanması gibi bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.





Erdoğan ve Zelenski arasında alınan kararları Moskova’da dikkatli şekilde takip ediyor.





Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, “Moskova, Erdoğan ile Zelensky arasındaki müzakereleri yakından takip ediyor” açıklaması yapmıştı.