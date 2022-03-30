Erdoğan'a 'manda yoğurdu' tepkisi: Çocuklar okula aç gidiyor

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlenen haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.







Saadet lideri, pazar günü ikincisi yapılan altılı masa toplantısı için "Ortak irademiz ve kararlılığımız güçlü bir şekilde devam ediyor ve edecek. Ortak dertlerimiz, ortak kaygılarımız ve önceliklerimiz var; müştereklerimizi esas alarak yolumuza devam ediyoruz; iş birliğimiz böyle sürecek. İktidarın seçim kanununda değişiklikler yaparak bu birlikteliği dağıtma hevesini boşa çıkarmaya ve hep birlikte kararlı bir şekilde ülkemizin problemlerini çözmeye kararlıyız" dedi.





'MANDA YOĞURDU' TEPKİSİ

Temel Karamolloğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'manda yoğurdu, kestane balı, hurma ve yulaf' tavsiyesini eleştirerek "Göreve geldiği ilk yıllarda Keçiören’de mütevazı bir apartman dairesinde oturmayı tercih eden Cumhurbaşkanı, sırça köşküne taşındığı günden bu yana gerçekleri duymaz olmuş maalesef. Siz vatandaşa manda yoğurdu ve bal yemelerini tavsiye ederken, insanımız en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamıyor. Çocuklar okula aç gidiyor" ifadelerini kullandı.







